"Единственное возможное решение": соцсеть Пригожина объявила о закрытии

"С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение", - заявили в компании.

В компании отмечают, что для создания "ЯRus" потребовалось много инвестиций, которые им удалось привлечь. Однако из-за политической ситуации проект больше не получает финансовой поддержки, поэтому "ЯRus" ищет новых инвесторов.

Указано, что основным инвестором соцсети с 2019 года был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщило "Досье" после изучения просочившихся документов. Социальная сеть позиционировала себя как "патриотический аналог Instagram и TikTok". Ее основал предприниматель из Нижнего Новгорода Дмитрий Илюхин, который сообщил, что в марте приложение соцсети скачали более 500 000 человек, а среднемесячный прирост новых пользователей составляет 170 000 человек.