"Единственное возможное решение": соцсеть Пригожина объявила о закрытии

Российская социальная сеть "ЯRus" объявила о прекращении работы. Это произошло после того, как основной инвестор Евгений Пригожин предпринял попытку военного переворота. В компании такой шаг объясняют "нестабильной политической ситуацией".
"С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение", - заявили в компании.
В компании отмечают, что для создания "ЯRus" потребовалось много инвестиций, которые им удалось привлечь. Однако из-за политической ситуации проект больше не получает финансовой поддержки, поэтому "ЯRus" ищет новых инвесторов.
Указано, что основным инвестором соцсети с 2019 года был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщило "Досье" после изучения просочившихся документов. Социальная сеть позиционировала себя как "патриотический аналог Instagram и TikTok". Ее основал предприниматель из Нижнего Новгорода Дмитрий Илюхин, который сообщил, что в марте приложение соцсети скачали более 500 000 человек, а среднемесячный прирост новых пользователей составляет 170 000 человек.
Однако, по данным "Досье", живых пользователей в соцсети почти нет. Весь контент либо скопирован из других социальных сетей, либо произведен печально известными "Фабриками пригожинских троллей". Всего копированием контента с других платформ занимались десять человек, и эти люди сами генерируют отметки "нравится" и комментарии к публикациям.
Сотрудники социальной сети работали в две смены - 14 человек утром и 17 человек вечером, и у каждого из сотрудников было восемь отдельных профилей.
Всего в штате "ЯRus" было 63 человека, на зарплату которых Пригожин тратил по 10 миллионов рублей (104 тысячи евро) в месяц. Всего в 2021 году Пригожин тратил в соцсети до 40 млн рублей в месяц (417,5 тыс. евро) в зависимости от расходов на рекламу.
The Bell сообщал, что после попытки госпереворота и возможного переезда в Беларусь медийные активы Пригожина должны были найти новых владельцев. По данным издания, медиакомпании Пригожина мог перенять Юрий Ковальчук, миллиардер и близкий друг диктатора Владимира Путина.
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