Праздник песни: в центре Риги будет ограничено движение. Это коснется и общественного транспорта

В воскресенье, 2 июля, в Риге планируются существенные ограничения движения транспорта во время шествия участников Праздника песни, сообщили агентству LЕТА в управлении внешних связей Рижской думы.
Запланированы также существенные изменения в движении общественного транспорта.
С 18:00 субботы, 1 июля, до 6:00 3 июля будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Тербатас от бульвара Бривибас до сквера Бауманиса.
С 22:00 субботы до 01:00 понедельника будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от улицы Калькю до улицы Муйтас, на улице, параллельной набережной 11 Ноября, а также на участке улицы Калькю от набережной 11 Ноября до улицы Шкюню.
В воскресенье, 2 июля, с 10:00 на двух маршрутах будет проходить шествие участников праздника. Один из маршрутов шествия пройдет по набережной 11 Ноября - улице Калькю - площади Бривибас - бульвару Бривибас - улице Бривибас - улице Бруниниеку.
Второй маршрут марша пройдет по набережной 11 Ноября - Полю гате - улице Пилс - Домской площади - улице Смилшу - улице Вальню - улице Калькю - площади Бривибас - бульвару Бривибас - улице Бривибас - улице Бруниниеку.
В воскресенье с 19:00 до 23:00 для участников состоится концерт открытия фестиваля на территории Arēna Rīga.
В воскресенье с 7:00 до окончания шествия Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией закроет или ограничит движение транспортных средств на нескольких улицах Вецриги и в центре города. Изменения в движении общественного транспорта вступят в силу с 9:30.
В воскресенье движение транспортных средств будет закрыто или ограничено на участке улицы Спорта от улицы Сканстес до улицы Кришьяня Валдемара, на улице Гростонас, улице Весетас на участке от улицы Спорта до улицы Ханзас, на улице Миесниеку, улице Пилс, Полю гате, Бискапа гате, площади Гердера, улице Калькю, площади Пилс, Даугавас гате, Домской площади, улице Смилшу, улице Муку.
Также с 7:00 до конца шествия будет закрыто или ограничено движение транспортных средств:
- на участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от входа на автостоянку Jēkaba Arkāde до улицы Калькю,
- на участке улицы Бруниниеку от улицы Тербатас до улицы Кришьяня Валдемара,
- на участке бульвара Аспазияс от улицы Калькю до улицы Кришьяня Барона,
- на участке бульвара Райня от улицы Реймерса до улицы Инжениеру,
- на бульваре Бривибас,
- на участке улицы Бривибас от ул. Элизабетес до ул. Матиса,
- на участке улицы Элизабетес от улицы Базницас до улицы Тербатас,
- на участке улицы Стабу от улицы Тербатас до улицы Сколас,
- на участке улицы Гертрудес от улицы Тербатас до улицы Базницас.
В указанный период также будет закрыто или ограничено движение транспортных средств на следующих участках:
- на улице Лачплеша от улицы Тербатас до улицы Базницас,
- на улице Блауманя от улицы Тербатас до бульвара Бривибас,
- на улице Дзирнаву от улицы Тербатас до улицы Базницас,
- на улице Тербатас от улицы Элизабетес до улицы Меркеля,
- на бульваре Калпака от бульвара Бривибас до улицы Реймерса,
- на улице Меркеля от улицы Инжениеру до бульвара Бривибас,
- на улице Реймерса и улице Архитекту.
В воскресенье с 9:00 до 20:00 на территории Вецриги по маршруту праздничного шествия будет закрыто движение велосипедов, велорикш, электросамокатов и других транспортных средств, а также конных повозок.
В воскресенье с 16:00 до 24:00 движение указанных транспортных средств будет закрыто в месте проведения концерта открытия праздника у многофункционального холла Arena Rīga.
Со 2 по 10 июля движение такого транспорта будет закрыто на площадках проведения мероприятий, включая Верманский сад и Эспланаду.
С сегодняшнего дня и до воскресенья Верманский сад будет закрыт каждый день с 23:00 до 8:00.
На сайте муниципалитета создан новый раздел, где доступна информация о дорожном движении во время Праздника песни и танца, а также цифровая карта с предстоящими ограничениями движения. Информация об ограничениях движения будет обновляться по ходу праздника.
Более подробную информацию можно найти на специальной интерактивной карте.
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