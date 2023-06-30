Праздник песни: в центре Риги будет ограничено движение. Это коснется и общественного транспорта

В воскресенье с 9:00 до 20:00 на территории Вецриги по маршруту праздничного шествия будет закрыто движение велосипедов, велорикш, электросамокатов и других транспортных средств, а также конных повозок.

В воскресенье с 16:00 до 24:00 движение указанных транспортных средств будет закрыто в месте проведения концерта открытия праздника у многофункционального холла Arena Rīga.

Со 2 по 10 июля движение такого транспорта будет закрыто на площадках проведения мероприятий, включая Верманский сад и Эспланаду.

С сегодняшнего дня и до воскресенья Верманский сад будет закрыт каждый день с 23:00 до 8:00.

На сайте муниципалитета создан новый раздел, где доступна информация о дорожном движении во время Праздника песни и танца, а также цифровая карта с предстоящими ограничениями движения. Информация об ограничениях движения будет обновляться по ходу праздника.

Более подробную информацию можно найти на специальной интерактивной карте.