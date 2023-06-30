Залужный: бесит, когда говорят о "медленном контрнаступлении" - это не шоу!

"Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Каждый день каждый метр дается кровью. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы наблюдателям, но это их проблемы", - заявил он.

По словам Залужного, украинской армии нужны истребители. Он считает, что иначе воевать с российскими силами невозможно.

"Количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда? <...> Мне не нужно 120 самолетов. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", - сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что ежедневно украинская армия продвигается вперед на 500 метров.

Кроме того, по словам Залужного, солдат не волнуют разговоры о возможном ядерном ударе или взрыве на Запорожской АЭС.

"Меня это совершенно не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы идут снаружи: "Бойтесь ядерного удара". Что ж теперь, мы должны сдаться?" - говорит Залужный.