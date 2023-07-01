Передача: Полиция изъяла документы компании Ventbunkers

Председатель правления Ventbunkers Айвар Гобиньш рассказал передаче Panorama, что действия полиции были связаны с с делом, которое расследовалось пять лет, срок давности которого, по его словам, приближается к завершению.

Он лишь пояснил, что все документы, запрошенные полицией, уже были представлены заранее, поэтому их изъятие на данный момент не объяснимо.

Других комментариев в полиции не дают.