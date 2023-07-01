Передача: Полиция изъяла документы компании Ventbunkers

Государственная полиция предприняла процессуальные действия в отношении компании Ventbunkers, сообщает программа Panorāma.
Председатель правления Ventbunkers Айвар Гобиньш рассказал передаче Panorama, что действия полиции были связаны с с делом, которое расследовалось пять лет, срок давности которого, по его словам, приближается к завершению.
Он лишь пояснил, что все документы, запрошенные полицией, уже были представлены заранее, поэтому их изъятие на данный момент не объяснимо.
Других комментариев в полиции не дают.
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