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Передача: Полиция изъяла документы компании Ventbunkers

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Вентспилсский порт
Вентспилсский порт Фото: Evija Trifanova/LETA

Государственная полиция предприняла процессуальные действия в отношении компании Ventbunkers, сообщает программа Panorāma.

Председатель правления Ventbunkers Айвар Гобиньш рассказал передаче Panorama, что действия полиции были связаны с с делом, которое расследовалось пять лет, срок давности которого, по его словам, приближается к завершению.

Он лишь пояснил, что все документы, запрошенные полицией, уже были представлены заранее, поэтому их изъятие на данный момент не объяснимо.

Других комментариев в полиции не дают.

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