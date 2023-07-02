На здании посольства Беларуси в Гааге написали "Жыве Беларусь"

Здание посольства Беларуси в Гааге подверглось акту вандализма в ночь с субботы на воскресенье, 2 июля. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания Omroep West.
В здании были выбиты несколько окон, а на фасад нанесены надписи "Жыве Беларусь!" и обвинение Александра Лукашенко в терроризме.
Сообщается, что полиция задержала в качестве подозреваемого 31-летнего мужчину.
Депутат нидерландского парламента Сьерд Сьердсма осудил действия мужчины.
"Как бы вы справедливо не злились на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции. Вы никому не помогаете и снижаете безопасность наших дипломатов в этих странах", - написал он.
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