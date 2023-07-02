На здании посольства Беларуси в Гааге написали "Жыве Беларусь"

В здании были выбиты несколько окон, а на фасад нанесены надписи "Жыве Беларусь !" и обвинение Александра Лукашенко в терроризме.

"Как бы вы справедливо не злились на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции. Вы никому не помогаете и снижаете безопасность наших дипломатов в этих странах", - написал он.