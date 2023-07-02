Вс, 2.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Скончался бывший военный Эдгар Скрейя

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Эдгар Скрейя
Эдгар Скрейя Фото: Evija Trifanova/LETA

Вчера вечером скончался бывший латвийский военный Эдгар Скрейя, сообщает министр обороны Инара Мурниеце в Twitter, пишет LETA.

Скрея родился 10 сентября 1924 года. Он был председателем правления Латвийского национального общества военных, а затем заместителем председателя ассоциации, а также одним из создателей братского кладбища в Лестене.

Как сообщается на сайте virsnieki.lv, Скрейя был легионером и кавалером ордена Виестура.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх