Скончался бывший военный Эдгар Скрейя

Вчера вечером скончался бывший латвийский военный Эдгар Скрейя, сообщает министр обороны Инара Мурниеце в Twitter, пишет LETA.
Скрея родился 10 сентября 1924 года. Он был председателем правления Латвийского национального общества военных, а затем заместителем председателя ассоциации, а также одним из создателей братского кладбища в Лестене.
Как сообщается на сайте virsnieki.lv, Скрейя был легионером и кавалером ордена Виестура.
Šonakt no mums aizgājis latviešu karavīrs, Latvijas patriots un sargs Edgars Skreija. Edgars spēja daudz dot: atbalstu, plecu, mātei Latvijai - arī sevi. Paliks viņa un domubiedru veidotie Lestenes Brāļu kapi, paliks neizdzēšams patriotisma gars. Lai mūžībā viegli, Edgar! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻— Ināra Mūrniece (@IMurniece) July 2, 2023
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