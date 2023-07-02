ЧВК Вагнера объявила о приостановке набора наемников

В нем говорится, что из-за временного неучастия ЧВК Вагнера в войне в Украине и переезда в Беларусь компания на месяц приостанавливает работу региональных центров по набору наемников.

Как сообщалось, 23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по лагерю наемников. После этого он объявил, что его бойцы отправляются в Москву и устроил мятеж. К утру следующего дня наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и ехали в сторону Москвы. ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.

В тот же день в российских городах начали закрываться пункты набора в ЧВК Вагнера, там также снимали баннеры с призывом вступать в компанию. Вечером 24 июня Пригожин объявил об окончании мятежа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основатель ЧВК "уйдет" в Беларусь. По неофициальным данным, там уже строится лагерь для наемников.