Трагедия в Балтийском море: в тот день мать ребенка выглядела подавленной

Шведская телекомпания STV сообщила в четверг, что семилетний ребенок упал за борт парома Stena Spirit в Балтийское море. Мать, пытаясь спасти его, прыгнула в воду. После интенсивных поисков спасателям удалось найти обоих и доставить на вертолете в больницу, однако спасти их жизнь врачам не удалось. Полиция начала расследование и не исключает, что произошедшее было убийством и самоубийством. По словам очевидца, который поговорил с польским изданием Fakt.pl, у мальчика могли быть отклонения в развитии, а мать за несколько часов до трагедии выглядела очень подавленной.