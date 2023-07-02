Трагедия в Балтийском море: в тот день мать ребенка выглядела подавленной

Шведская телекомпания STV сообщила в четверг, что семилетний ребенок упал за борт парома Stena Spirit в Балтийское море. Мать, пытаясь спасти его, прыгнула в воду. После интенсивных поисков спасателям удалось найти обоих и доставить на вертолете в больницу, однако спасти их жизнь врачам не удалось. Полиция начала расследование и не исключает, что произошедшее было убийством и самоубийством. По словам очевидца, который поговорил с польским изданием Fakt.pl, у мальчика могли быть отклонения в развитии, а мать за несколько часов до трагедии выглядела очень подавленной.
36-летняя Паулина и ее семилетний сын Лех направлялись из Гданьска (Польша) в Швецию.
Первоначальная информация указывала, что ребенок упал в воду, а мать, пытаясь его спасти, сама прыгнула за ним. Однако представители прессы Stena Line указали, что записи видеокамер на пароме не подтверждают эту версию. По неофициальной информации, оба человека одновременно упали в воду с высоты около 20 метров; также неофициальная информация свидетельствует о том, что полиции не удалось найти свидетелей, видевших происшествие своими глазами.
Польское издание Fakt.pl выяснило, что Паулина одна воспитывала сына. Отец живет за границей, но не в Швеции. Также СМИ выслушали, что сказала пассажирка парома. Она видела и мать, и сына за несколько часов до трагедии.
"Помню, я подумала - мальчик выглядит слишком большим для коляски. У мальчика, вероятно, какое-то нарушение развития. Женщина выглядела усталой и подавленной. Жаль, что я не подошла к ней и не поговорила…" - рассказала пассажирка.
Уже сообщалось, что в четверг, 29 июня, за борт парома Stena Spirit в Балтийское море выпал ребенок семи лет. Мать, пытаясь спасти его, прыгнула в воду. После интенсивного поиска спасателям удалось найти их и доставить вертолетом в больницу, но врачам не удалось спасти им жизнь.
Полиция Польши подтвердила, что погибли 36-летняя женщина и ее семилетний сын.
В соответствии с информацией, предоставленной властями Швеции, в поиски попавшего в воду ребенка и его матери были вовлечены большие ресурсы, в том числе пять вертолетов и судно НАТО.
После трагедии на пароме Stena Spirit польские власти расследуют несчастный случай как убийство и самоубийство, сообщают польские и шведские СМИ.
Представитель Гданьской районной прокуратуры сообщил, что в настоящее время ведется расследование "убийства ребенка и самоубийства матери".
Более подробную информацию прокуратура не предоставила. Шведская прокуратура также расследует дело как убийство.
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