Трагедия в Балтийском море: не исключается, что произошло убийство и самоубийство

Представитель Гданьской районной прокуратуры сообщил, что в настоящее время ведется расследование "убийства ребенка и самоубийства матери".

Более подробной информации прокуратура не предоставила. Шведская прокуратура также расследует дело как убийство.

"Мы начали предварительное расследование, квалифицирующее преступление как убийство, но подозреваемых по делу нет. Цель следствия - попытаться выяснить, что произошло", - сообщила в прессе прокурор Стина Бриндмарк.

По неофициальной информации, оба человека одновременно упали в воду с высоты около 20 метров; также неофициальная информация свидетельствует о том, что полиции не удалось найти свидетелей, видевших происшествие своими глазами.

Оба умерших были гражданами Польши.

Уже сообщалось, что в четверг, 29 июня, за борт парома Stena Spirit в Балтийское море выпал ребенок семи лет. Мать, пытаясь спасти его, прыгнула в воду. После интенсивного поиска спасателям удалось найти их и доставить вертолетом в больницу, но врачам не удалось их спасти.

Полиция Польши подтвердила, что погибли 36-летняя женщина и ее семилетний сын.

В соответствии с информацией, предоставленной властями Швеции, в поиски попавшего в воду ребенка и его матери были вовлечены большие ресурсы, в том числе пять вертолетов и судно НАТО.

Примерно через полчаса поисков мать и ребенок были найдены и доставлены в больницу на вертолете.

Инцидент произошел посреди Балтийского моря, паром шел из Польши в Швецию.