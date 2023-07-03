"Гопники не могут войти в историю". Краткая история взаимоотношений Евгения Пригожина и Сергея Суровикина

Тогда снаряды ему, кстати, предоставили.

Когда военными и наемниками Пальмиру, наконец, взяли второй раз, министр обороны Сергей Шойгу отказался, утверждал Романовский, награждать командиров ЧВК: "Шойгу раскричался, и возмущенно сказал, что какие-то гопники не могут войти в историю, как те, кто взял Пальмиру. А если им дать не то, что Героев, а просто любые государственные ордена — то это будет позор для страны".

Звезды Героев России за взятие города в итоге получили глава Генштаба Валерий Герасимов, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и все тот же Дворников. Зимой 2023 года Герасимов стал одной из главных мишеней пригожинских атак, Булгаков, отвечавший за тыловое обеспечение армии, был отправлен в отставку в сентябре 2022 года, а Дворникова отстранили от командования спецоперацией в Украине в конце весны 2022 года.

Наиболее эффективно действия военных и вагнеровцев координировались, когда командующим сирийской группировкой стал Сергей Суровикин, рассказывали Би-би–си несколько бывших наемников, побывавших в командировках в Сирии. Российскими войсками в этой стране Суровикин руководил с марта по декабрь 2017 года, а затем в январе-апреле 2019-го. Как утверждал Центр "Досье", в том же 2017 году Суровикин стал почетным членом ЧВК "Вагнер", получив личный номер М-3744.

"Отработанный союз"