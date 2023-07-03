Видео ⟩ Брачная ночь в спортзале на матрасах. Пара танцоров поженилась накануне Праздника песни

Участники танцевального коллектива Delveri Лелде и Ингус познакомились именно там. Танцевальный мотив пара хочет пронести через всю жизнь, и теперь они сыграли свадьбу прямо перед Праздником песни и танца, сообщает программа латвийского телевидения Panorāma.
Пара в сюжете отшутилась, что брачную ночь они проведут в спортзале на матрасах с остальными танцорами коллектива, а вот вся первая неделя медового месяца пройдет в Риге на Празднике песни и танца.
"Мы танцевали так долго, пока не стало горько",
- с улыбкой говорят молодожены.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!