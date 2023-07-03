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Видео ⟩ Брачная ночь в спортзале на матрасах. Пара танцоров поженилась накануне Праздника песни

rus.tvnet.lv
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Фото: Alex Gukalov/Shutterstock

Участники танцевального коллектива Delveri Лелде и Ингус познакомились именно там. Танцевальный мотив пара хочет пронести через всю жизнь, и теперь они сыграли свадьбу прямо перед Праздником песни и танца, сообщает программа латвийского телевидения Panorāma.

Пара в сюжете отшутилась, что брачную ночь они проведут в спортзале на матрасах с остальными танцорами коллектива, а вот вся первая неделя медового месяца пройдет в Риге на Празднике песни и танца.

"Мы танцевали так долго, пока не стало горько",

- с улыбкой говорят молодожены. 

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)

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