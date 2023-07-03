Шойгу прокомментировал мятеж Пригожина

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мятеж, который организовал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что произошедшее не повлияло на войска, пишет "Медуза" со ссылкой на пророссийское издание РИА "Новости".
"Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - заявил Шойгу.
Напомним, Пригожин 23 июня устроил мятеж, объявив "марш справедливости" на Москву. Он требовал отставки Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
Мятеж был остановлен после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего бойцы "Вагнера" вернулись в Луганскую область Украины.
После этого, по данным СМИ, в России задержали заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, близкого к Пригожину. По другим данным, его допросили и отпустили. Официально эта информация не подтверждена.
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