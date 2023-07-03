Шойгу прокомментировал мятеж Пригожина

"Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - заявил Шойгу.

Напомним, Пригожин 23 июня устроил мятеж, объявив "марш справедливости" на Москву. Он требовал отставки Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Мятеж был остановлен после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего бойцы "Вагнера" вернулись в Луганскую область Украины.

После этого, по данным СМИ, в России задержали заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, близкого к Пригожину. По другим данным, его допросили и отпустили. Официально эта информация не подтверждена.