Фото ⟩ Помещение для семей с детьми на Празднике песни: что там внутри?

Галерея: Обустроенное IKEA помещение для семей с детьми на Празднике песни и танца

"Мы знаем, что многие участники, как хористы, так и танцоры, будут присутствовать на празднике с детьми, которым еще нужен особый уход. Для участников и их

Фото: Пресс-фото

родственников мы решили сделать удобное, уютное помещение, где можно будет покормить малыша, сменить подгузник или просто отдохнуть в перерывах между репетициями и выступлениями", - говорит глава IKEA Latvija Петерис Гринбергс.

В этом семейном помещении есть детская игровая зона, возможность зарядить телефон, питьевая вода, гигиенические товары и подгузники. Мамы с малышами смогут посетить помещение и отдохнуть.

Пространство в Межапарке будет работать с 4 по 9 июля, а на стадионе "Даугава" - с 3 по 8 июля. Расписание будет соответствовать времени репетиций и выступлений.

Время работы семейного пространства IKEA: Большая эстрада в Межапарке (возле ворот № 3): 4 и 5 июля 9:00-20:00;

6 июля 17:00-20:00;

7 июля 9:00-21:30;

8 июля 8:30-19:30;

9 июля 17:00-19:30. Стадион "Даугава" (между воротами № 4 и № 3A/3B рядом с пешеходным тротуаром на ул. Аугшиела): 3 июля 10:00-19:30;

4, 5 и 6 июля 10:00-22:00;

7 июля 10:00-15:00 и 20:00-22:00;

8 июля 20:00-22:00.