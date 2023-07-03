Фото ⟩ Помещение для семей с детьми на Празднике песни: что там внутри?

Для удобства участников с маленькими детьми IKEA обустроила комфортные помещения на территории Праздника песни и танца у Большой эстрады в Межапарке и на стадионе "Даугава". В помещениях от IKEA семьи с маленькими детьми смогут отдохнуть и позаботиться о самых младших посетителях праздника.
Галерея: Обустроенное IKEA помещение для семей с детьми на Празднике песни и танца
"Мы знаем, что многие участники, как хористы, так и танцоры, будут присутствовать на празднике с детьми, которым еще нужен особый уход. Для участников и их
родственников мы решили сделать удобное, уютное помещение, где можно будет покормить малыша, сменить подгузник или просто отдохнуть в перерывах между репетициями и выступлениями", - говорит глава IKEA Latvija Петерис Гринбергс.
В этом семейном помещении есть детская игровая зона, возможность зарядить телефон, питьевая вода, гигиенические товары и подгузники. Мамы с малышами смогут посетить помещение и отдохнуть.
Пространство в Межапарке будет работать с 4 по 9 июля, а на стадионе "Даугава" - с 3 по 8 июля. Расписание будет соответствовать времени репетиций и выступлений.
Время работы семейного пространства IKEA:
Большая эстрада в Межапарке (возле ворот № 3):
- 4 и 5 июля 9:00-20:00;
- 6 июля 17:00-20:00;
- 7 июля 9:00-21:30;
- 8 июля 8:30-19:30;
- 9 июля 17:00-19:30.
Стадион "Даугава" (между воротами № 4 и № 3A/3B рядом с пешеходным тротуаром на ул. Аугшиела):
- 3 июля 10:00-19:30;
- 4, 5 и 6 июля 10:00-22:00;
- 7 июля 10:00-15:00 и 20:00-22:00;
- 8 июля 20:00-22:00.
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