Россия заблокировала семь сайтов с предвыборной агитацией Пригожина

28 июня были заблокированы сайты с доменными именами p2024.site, pp2024.site, p2024.tech, pp2024.tech и pp2024.online, а 2 июля - p2024.info и p2024.biz. На территории Латвии все они открываются.

Блокировка распространяется на все домены и поддомены этих сайтов.

Неясно, какой орган издал приказ о блокировке этих адресов.

Предполагаемая предвыборная агитация Евгения Пригожина с интернет-страницы p2024.site, заблокированной в РФ Фото: скриншот с интернет-страницы p2024.site

Все заблокированные сайты идентичны - они выглядят как агитация перед выборами президента России 2024 года.

На сайтах написано "Евгений Пригожин 2024" и утверждается, что Пригожин - "человек, который не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках".

Также на сайте находится следующий призыв: "Чтобы спасти Россию - будь готов поддержать Пригожина. Нового лидера новой России".

Под фотографией Пригожина заметен и другой лозунг: "Стрелять надо метко. Работать надо честно".

Кто создал эти сайты, неизвестно. Также нет никаких доказательств того, что они действительно связаны с Пригожиным.