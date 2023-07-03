Россия заблокировала семь сайтов с предвыборной агитацией Пригожина

Российские власти заблокировали семь интернет-адресов, содержащих информацию, похожую на предвыборную кампанию лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает организация активистов "Роскомсвобода", собирающая информацию о блокировках сайтов в России.
28 июня были заблокированы сайты с доменными именами p2024.site, pp2024.site, p2024.tech, pp2024.tech и pp2024.online, а 2 июля - p2024.info и p2024.biz. На территории Латвии все они открываются.
Блокировка распространяется на все домены и поддомены этих сайтов.
Неясно, какой орган издал приказ о блокировке этих адресов.
Все заблокированные сайты идентичны - они выглядят как агитация перед выборами президента России 2024 года.
На сайтах написано "Евгений Пригожин 2024" и утверждается, что Пригожин - "человек, который не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках".
Также на сайте находится следующий призыв: "Чтобы спасти Россию - будь готов поддержать Пригожина. Нового лидера новой России".
Под фотографией Пригожина заметен и другой лозунг: "Стрелять надо метко. Работать надо честно".
Кто создал эти сайты, неизвестно. Также нет никаких доказательств того, что они действительно связаны с Пригожиным.
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