Видео ⟩ Трагедия в Эвеле: виновника смертельной аварии отпустили из полиции

Авария произошла в Янову ночь в 1:35, когда водитель Volvo без торможения сбил двух женщин и уехал, не останавливаясь. Начальник Западно-Видземского участка государственной полиции Янис Гоба сообщает, что женщины были паломницами, которые после посещения церкви вернулись в школу Эвеле, где был органиован их ночлег.

"На перекрестке с поворотом к школе, группа людей стояла на склоне дороги. Они заметили, что к ним приближается машина, и некоторым удалось отпрыгнуть в сторону, но эти две девочки не успели", - говорит Гоба.

27-летний водитель Элвис был задержан в 6 утра. После аварии мужчина пытался уничтожить свой автомобиль у заброшенного дома возле местной церкви. Он признался полиции, что вел машину в нетрезвом виде, и именно из-за этой вредной привычки его лишили прав.

Жители Эвеле на правах анонимности рассказали журналистам, что, несмотря на вождение в нетрезвом виде, Элвис - неплохой человек и поделились, что после потери прав за рулем их автомобиля чаще замечали его подругу. Это отказались комментировать как Элвис, так и открывшая дверь журналистам женщина (известно, что полиция после 40-часового задержания не стала оставлять Элвиса под арестом в ожидании суда).

Видео: Сюжет Латвийского телевидения (на латышском языке)