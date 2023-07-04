Кариньш призвал латышей, живущих за рубежом, вернуться домой

Он призвал живущих за рубежом латышей, когда они вернутся в страны, в которых проживают сейчас, не забывать о возвращении в Латвию.

Премьер-министр пожелал живущим за границей латышам беречь свою идентичность и прививать ее своим детям. По его словам, коллективы диаспоры, участвующие в Празднике песни и танца, доказывают, что это возможно.

"Наша культура и нация - трансграничное явление. Мы способны выживать и развиваться в самых разных условиях", - сказал премьер-министр.

Вечером в понедельник, 3 июля, Международный выставочный центр на Кипсале превратился во Всемирный латышский дом встреч для коллективов диаспоры. В рамках мероприятия состоялся концерт зарубежных латвийских песенных и танцевальных коллективов.