Кариньш призвал латышей, живущих за рубежом, вернуться домой

Каждый латыш, проживающий за границей, нужен Латвии, и его встретят дома с распростертыми объятиями, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 3 июля, обращаясь к членам коллективов диаспоры в Международном выставочном центре на Кипсале.
Он призвал живущих за рубежом латышей, когда они вернутся в страны, в которых проживают сейчас, не забывать о возвращении в Латвию.
Премьер-министр пожелал живущим за границей латышам беречь свою идентичность и прививать ее своим детям. По его словам, коллективы диаспоры, участвующие в Празднике песни и танца, доказывают, что это возможно.
"Наша культура и нация - трансграничное явление. Мы способны выживать и развиваться в самых разных условиях", - сказал премьер-министр.
Вечером в понедельник, 3 июля, Международный выставочный центр на Кипсале превратился во Всемирный латышский дом встреч для коллективов диаспоры. В рамках мероприятия состоялся концерт зарубежных латвийских песенных и танцевальных коллективов.
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