Видео ⟩ "Электробуханка": В Крыму представили электромобиль на базе УАЗ СГР. Он с трудом заехал на горку

Глава ассоциации развития электротранспорта РФ "Рустрансэлектро", а также директор компании "Элтавр", участвующей в разработке электромобилей, Михаил Демурия рассказал, что для России это первый этап развития своего первого электромобиля.

Электромобиль построен на платформе серийного автомобиля УАЗ СГР, более известного как "Буханка". Машину планируется собирать только из деталей российского производства. "Эта задача уже выполнена на 80%", - добавил Демурия.

Основные комплектующие, в том числе аккумулятор и электродвигатель, родом из Воронежа. Производство литиевых аккумуляторов находится в Липецке, блок управления аккумулятором привозят из Москвы, а корпуса аккумуляторов делаются на месте, в Крыму, добавил Демурия. В будущем планируется импортировать контроллер инвертора и бортовое зарядное устройство.

На данный момент, по словам Демурии, электромобиль с заряженным аккумулятором может проехать до 180 километров. Максимальная скорость составляет 80 км/ч, а до 60 км/ч автомобиль может разогнаться за 12 секунд.

Зарядка аккумулятора занимает от четырех до 12 часов в зависимости от емкости зарядного устройства. Между тем производитель заявил, что цена на электрокар будет начинаться от 2,9 млн рублей, или 29 658 евро.

Тем временем в соцсетях появилось видео, на котором автомобиль с трудом заезжает на небольшую возвышенность.