Министр земледелия Шмитс получил допуск к государственной тайне

Министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") получил специальный допуск к государственной тайне, сообщили агентству LЕТА в Министерстве земледелия.
Министр, который в настоящее время находится в командировке, получил устное подтверждение о выдаче допуска, сообщили в министерстве.
Допуск к гостайне требуется всем министрам. Шмитс был последним членом правительства, который его еще не получил. Его заявление органы безопасности рассматривали шесть месяцев.
В Бюро по защите Сатверсме агентству LЕТА подтвердили, что решение по Шмитсу принято и направлено в Государственную канцелярию, но его содержание не раскрыли.
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