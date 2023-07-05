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Министр земледелия Шмитс получил допуск к государственной тайне

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список")
Министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") Фото: LETA/LETA

Министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") получил специальный допуск к государственной тайне, сообщили агентству LЕТА в Министерстве земледелия.

Министр, который в настоящее время находится в командировке, получил устное подтверждение о выдаче допуска, сообщили в министерстве.

Допуск к гостайне требуется всем министрам. Шмитс был последним членом правительства, который его еще не получил. Его заявление органы безопасности рассматривали шесть месяцев.

В Бюро по защите Сатверсме агентству LЕТА подтвердили, что решение по Шмитсу принято и направлено в Государственную канцелярию, но его содержание не раскрыли.

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