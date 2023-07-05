В Риге выступит немецкий диджей Deniz Bul

Дениз Бул - молодой талантливый диджей и продюсер из Германии. Страсть к музыке развилась в юности. Он пробовал разные стили музыки, прежде чем в возрасте 20 лет начал писать электронную музыку. Он начал организовывать небольшие вечеринки в своем городе и начал играть в местных клубах. Именно тогда Дениз впервые встретил Бориса Брейча. С годами звук Дениза развивался, и в 2016 году он подписал контракт с лейблом Бориса Брейчи Fcking Serious.

Сегодня Дениз является напарником и лучшим другом знаменитого Брейчи. Они всегда вместе гастролируют по всему миру. Музыкант успешно выступал на концертах в Европе, Канаде, Индии, в Южной Америке, на острове Маврикий, и многих других местах.

Видео: Deniz Bul - Summermix #01

На одной сцене с Денизом будут выступать местные музыканты «Kapusta», «Balmishev» и «Ksenia Kamikaza». На концерте в Риге музыкант подготовил особую карнавальную программу. Подробная информации о мероприятии доступна на официальной странице заведения koyarestaurant.eu