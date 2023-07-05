Видео ⟩ В Валмиере охранник закрыл подземную парковку и не пустил посетителя к машине

Узнав об этом, Артис подошел к сотрудникам Maxima и охране и попросил открыть парковку. Однако сотрудники ответили, что не будут этого делать, и велели Артису вернуться за своей машиной в шесть утра, когда парковку снова откроют.

Артис подчеркнул, что живет не в Валмиере и ключи от дома тоже остались в машине, но и эти замечания были проигнорированы. В итоге мужчина был вынужден остаться с женой в машине, которую его брат, узнав о случившемся, привез из Валки. С утра машину получилось забрать.

Охранная компания на комментарии оказалась скупа - представители предприятия отказались говорить перед камерой, а в письменном электронном письме лишь констатировали, что произошедшее было недоразумением. Защитники прав потребителей призывают не ограничиваться только указанием рабочего времени, которое установлено в незаметном для водителей месте, а также размещать правила парковки у входа. Артур Амарс, глава Ассоциации профессионалов безопасности, рекомендует быть готовым реагировать и в критических ситуациях, когда водителю срочно нужно добраться до своего автомобиля.

Позже выяснилось, что работавший в тот день охранник только недавно приступил к работе и закрыл парковку раньше времени.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)