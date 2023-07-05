Дело "бердянских партизан". Как погибли два подростка, которых обвинили в диверсии против России

Это, говорит Яковлев, ставит под сомнение версию о том, что его расстреляли Никита с Тиграном: не исключено, что в перестрелке во время погони его убили российские силовики — случайно или по какой-то причине посчитав сообщником убегающих парней.

Версия о самоубийстве подростков выглядит не очень убедительно, во-первых, из-за того, что ее в своей публичной коммуникации несколько дней фактически отвергали представители оккупационных властей. По их словам, подростки погибли в результате легитимной операции против вооруженных террористов.

Анализируя версию о самоубийстве, адвокат Андрей Яковлев ссылается на фотографии тел Тиграна и Никиты, размещенные неизвестными лицами в интернете: у обоих есть ранения головы, у Тиграна видно пулевое ранение в область сердца. Это, говорит Яковлев, позволяет предположить, что «выстрелы наносились профессионалами, кучно и прицельно, в жизненно важные места».

Зачем тогда россияне вбрасывают версию о самоубийстве после того, как уже, казалось, сошлись на том, что молодых людей убили силовики?

«Этой версией они пытаются нас запутать. Как с малайзийским „Боингом“ (МН17) было: россияне вбросили множество версий, включая самые невероятные, чтобы максимально скрыть настоящую версию событий», — считает Яковлев.

Без похорон

Адвокат полагает, что российские власти сейчас пытаются всякой ценой скрыть, что именно произошло вечером 24 июня в центре Бердянска.