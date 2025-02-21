По данным издания, Рубио заверил европейских партнеров, что эти встречи не означают резкого изменения американской политики, хотя многие опасаются именно этого.

"Переговоры в Саудовской Аравии были лишь первым шагом - попыткой понять, насколько серьезно Кремль настроен на заключение соглашения", - заявил Рубио.

Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не собирается навязывать Украине или Европе условия, которые могли бы быть достигнуты в ходе двусторонних соглашений с Россией.

Рубио также заверил, что Вашингтон не отменит санкции против России, если не последуют ощутимые изменения в действиях Москвы.

В то же время он не исключил ограниченного смягчения отдельных санкций, если Россия начнет предпринимать шаги, которые администрация США считает необходимыми.

По словам Рубио, в Вашингтоне осознают, что Кремль может использовать эти переговоры, чтобы посеять раздор среди западных стран или ослабить свою международную изоляцию.

Как отмечает The New York Times, позиция Рубио, выраженная европейским союзникам после встречи в Эр-Рияде, была более сдержанной и примирительной, чем публичные заявления некоторых других членов команды Трампа.

Сам Рубио признал, что по итогам одной встречи нельзя сказать, действительно ли Россия готова к мирному соглашению. Однако, по его словам, российские представители дали достаточно сигналов, чтобы можно было говорить о перспективе дальнейших переговоров.

По итогам переговоров Рубио пообещал держать союзников в курсе дальнейших событий и призвал Запад сохранить единство, пишет The New York Times.

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