Видео ⟩ "Наверное, у меня украли топливо": водитель на заправке остался без бензина и денег

"Я остановился у колонки номер 2. Когда я произвел оплату, я проверил свою банковскую карту и понял, что оплата была на 50 евро. Решив, что топливный бак слишком мал для такого количества горючего, я, не нажимая на номер насоса на экране, пошел в магазин, чтобы спросить, можно ли отменить платеж", - рассказывает водитель.

Однако он зашел в близлежащий Narvesen, который не отвечает за происходящее на АЗС, поэтому ответа не получил. К удивлению водителя, после этого он уже не мог выбрать насос на экране и заправиться.

"Я вставил пистолет и через 20 секунд понял, что он не работает. Я подошел к колонке номер 1, где на экране было видно, что залито топлива на 50 евро. Когда я был в магазине, я заметил, что там стоял синий внедорожник, водитель которого, вероятно, присвоил мое горючее", - продолжает пострадавший автоводитель.

Он немедленно связался со справочной службой АЗС, которая предложила клиенту обратиться в полицию. Водитель это сделал, но ответ, полученный через несколько дней, не обрадовал - полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

"В начале июня в Курземское региональное управление Государственной полиции поступили заявления о системных ошибках на автозаправочной станции в Талси. Государственная полиция направила на АЗС письмо с просьбой исправить ошибки и возместить жителям понесенные убытки. Поэтому заявителям также было рекомендовано обратиться на АЗС. Если АЗС откажется компенсировать ущерб, заявителям предлагается обратиться в Центр защиты прав потребителей или разрешить ситуацию в гражданском суде", - пояснили в Государственной полиции свой отказ в возбуждении дела.

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