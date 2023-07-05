Медведев предлагает закончить войну ядерным ударом по Украине

Медведев заявил, что любую войну можно закончить подписанием мирного договора или нанесением ядерного удара.

"Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну либо если подписан мирный договор,

либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города - Хиросиму и Нагасаки", - заявил российский политик.

Он также заявил, что война в Украине закончилась бы в течение нескольких месяцев, если бы США и другие страны НАТО не передали Украине оружие.

Медведев также признал, что в российской армии есть определенные проблемы, но она тоже "современная и героическая".

В Совете безопасности РФ Медведев курирует вопросы, связанные с производством вооружения и снабжением армии.

Заявления Медведева о "модернизации" армии прозвучали вскоре после того, как вновь появились сообщения о том, что российская армия отправляет на фронт танки Т-54/Т-55, разработанные вскоре после окончания Второй мировой войны.

Это второй раз за неделю, когда Медведев угрожает ядерным оружием.

В понедельник, 3 июля, он потребовал, чтобы Запад договорился с Россией о разрешении войны в Украине, иначе наступит ядерный апокалипсис.

Ранее Медведев уже неоднократно угрожал как Украине, так и Западу в целом, а также отдельным государствам и представителям отдельных государств.