Видео ⟩ Мужчина попытался "испытать" найденную гранату и был тяжело ранен

Вечером во вторник, 4 июля, в Саласпилсе прозвучал сильный взрыв. Мужчина получил серьезные ранения во время взрыва гранаты. Об этом рассказывает программа Degpunktā.
Мужчина из Саласпилса давно занимается поиском брошенных боеприпасов. Недавно, гуляя по лесу, он наткнулся на понравившуюся ему находку - армейские гранаты F1, которые в народе называют "лимонками".
Этот тип взрывных устройств в свое время производился для удержания оборонительных позиций и поражения живой силы противника. Гранаты начинены осколками, количество осколков после взрыва достигает около 300 штук.
Радиус поражения - до 200 метров. Так как такая находка очень ценна для "черных археологов", мужчина, ни секунды не думая, взял ее и принес в свой гараж.
Интерес мужчины к тому, взорвется ли находка, был слишком велик. Он решил проверить это, но граната, вероятно, взорвалась преждевременно, ранив его.
Даже в среду, 5 июля, на железобетонных блоках видны капли крови. Рядом также валяются окровавленная рубашка и осколки. После инцидента правоохранители решили проверить, не является ли данная граната единственным предметом, имевшимся у "черного археолога".
"Полиция провела обыск на территории автосервиса, где было обнаружено еще пятьдесят пять гранат и 431 патрон. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело", - рассказала представитель Государственной полиции.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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