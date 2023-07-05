Видео ⟩ Мужчина попытался "испытать" найденную гранату и был тяжело ранен

Мужчина из Саласпилса давно занимается поиском брошенных боеприпасов. Недавно, гуляя по лесу, он наткнулся на понравившуюся ему находку - армейские гранаты F1, которые в народе называют "лимонками".

Этот тип взрывных устройств в свое время производился для удержания оборонительных позиций и поражения живой силы противника. Гранаты начинены осколками, количество осколков после взрыва достигает около 300 штук.

Радиус поражения - до 200 метров. Так как такая находка очень ценна для "черных археологов", мужчина, ни секунды не думая, взял ее и принес в свой гараж.

Интерес мужчины к тому, взорвется ли находка, был слишком велик. Он решил проверить это, но граната, вероятно, взорвалась преждевременно, ранив его.

Даже в среду, 5 июля, на железобетонных блоках видны капли крови. Рядом также валяются окровавленная рубашка и осколки. После инцидента правоохранители решили проверить, не является ли данная граната единственным предметом, имевшимся у "черного археолога".

"Полиция провела обыск на территории автосервиса, где было обнаружено еще пятьдесят пять гранат и 431 патрон. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело", - рассказала представитель Государственной полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā