Мнение ⟩ Подмоченная репутация Праздника песни в Эстонии: "Делал не я, а стыдно мне!"

Естественно, в пресс-службе Праздника песни и танца сказали, что подобные названия неуместны для молодежных культурных мероприятий, и порадовались, что бизнесмены поняли свою ошибку и постарались как можно скорее исправить ситуацию.

Позже все некорректные для молодежного мероприятия названия были стерты Фото: Erakogu

Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки

В воскресенье дождь лил как из ведра, бушевала гроза. Участники праздника старались не падать духом. Несмотря на то, что на Певческом поле продавали и более дешевые дождевики - за 3 и 4 евро, внимание стилиста Жени Фокина привлекли особенно качественные дождевики за 22 евро, которые сделаны из более плотного материала. Почему дождевики были такими дорогими, понять не сложно. С зонтиками на любые концерты и фестивали Певческого поля простым посетителям вход воспрещен.

Стилиста возмутила цена 22 евро. "За этот пластик Made in China 22 евро? В Эстонии умеют делать бизнес!" - возмутился он.

Естественно, в розничной продаже самые дешевые дождевики можно найти чуть ли не за бесплатно. Но когда часами льет ливень, а ты уже на Певческом поле, выбирать не приходится. Pakendikeskus в очередной раз воспользовался ситуацией и посоветовал Фокину купить дождевик у них за 74 евроцента.

Дождевик за 22 евро Фото: Taavi Sepp

К черту природу! Паркуемся там, где хотим