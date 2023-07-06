Мнение ⟩ Подмоченная репутация Праздника песни в Эстонии: "Делал не я, а стыдно мне!"

Не только радость, слезы счастья и мурашки по коже от увиденного, но и возмущение, злость и непонимание - к сожалению, и с этими чувствами столкнулись участники и гости XIII Молодежного праздника песни, прошедшего в воскресенье на Певческом поле в Таллинне. В своем материале на Limon.ee я собрал четыре главных скандала, которые сопровождали столь любимый и долгожданный жителями Эстонии праздник в этом году.
Поскольку этот Праздник песни был молодежным, то на Певческом поле присутствовали десятки тысяч детей. Всего чуть более 51 тысячи участников и зрителей собрались вместе в этот знаменательный для Эстонии день. Какие неприятные сюрпризы их ждали?
"Влажный сон и мультиоргазмы" - лучшее для ваших детей
Естественно, торговцы не хотели упустить свой шанс подзаработать. Организаторы праздника сказали моим коллегам с портала Elu24, что всего таких точек было более 200, поэтому, по их словам, проверить, что продается в каждой из них, не представлялось возможным. И вот таким неожиданным образом на Празднике песни детям предлагались сладкие вафли с различными вкусовыми добавками, но совсем не с детскими названиями. Это и "влажный сон", и "мультиоргазмы", и даже "голое искушение".
"На этот раз просто вылетело у меня из головы, потому что певческий праздник и предшествующие ему дни были такими продуктивными, что я просто упустил это из виду", - говорит представитель компании Härra Mullvahvel, на которую обрушился гнев со стороны родителей за то, что продавала вафли с очень непристойными названиями на Молодежном Празднике песни.
Естественно, в пресс-службе Праздника песни и танца сказали, что подобные названия неуместны для молодежных культурных мероприятий, и порадовались, что бизнесмены поняли свою ошибку и постарались как можно скорее исправить ситуацию.
Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки
В воскресенье дождь лил как из ведра, бушевала гроза. Участники праздника старались не падать духом. Несмотря на то, что на Певческом поле продавали и более дешевые дождевики - за 3 и 4 евро, внимание стилиста Жени Фокина привлекли особенно качественные дождевики за 22 евро, которые сделаны из более плотного материала. Почему дождевики были такими дорогими, понять не сложно. С зонтиками на любые концерты и фестивали Певческого поля простым посетителям вход воспрещен.
Стилиста возмутила цена 22 евро. "За этот пластик Made in China 22 евро? В Эстонии умеют делать бизнес!" - возмутился он.
Естественно, в розничной продаже самые дешевые дождевики можно найти чуть ли не за бесплатно. Но когда часами льет ливень, а ты уже на Певческом поле, выбирать не приходится. Pakendikeskus в очередной раз воспользовался ситуацией и посоветовал Фокину купить дождевик у них за 74 евроцента.
К черту природу! Паркуемся там, где хотим
Сотни, если не тысячи неправильно припаркованных автомобилей рядом с Певческим полем и по Ласнамяэ с ущербом для природы и окружающей среды, но всего 148 штрафов от Муниципальной полиции. Это много или мало? Безусловно, мало. Нарушителей было не остановить. Хотя все условия для того, чтобы не пришлось стоять в пробках и искать место в кустах, были созданы. График общественного транспорта был уплотнен, горожанам и гостям столицы подсказали, где можно бесплатно и безопасно оставить автомобиль, но нет, участникам грандиозного культурного события было на это наплевать.
Автомобили ставили там, где хотели. Уже после Праздника песни нам сказали в МуПо, что город принял приятное решение разрешить парковку в зеленых зонах города в день фестиваля. "Мы не афишировали это решение, но руководствовались им - наши патрули очень много общались с людьми, направляя, объясняя, проявляя терпение, дружелюбие и понимание. На этот раз приоритетом была атмосфера праздника и удовольствие людей", - ответила Меэли Хунт, пресс-секретарь МуПо.
"Этим летом на Певческом поле пройдет еще много крупных мероприятий, и мы уже начинаем переговоры, чтобы избежать ситуации, которая только что произошла, когда все зеленые насаждения в Ласнамяэ заставлены автомобилями. На мой взгляд, наиболее эффективной мерой для решения этой проблемы является установка временных физических барьеров на дорогах. Мы обязательно реализуем это решение в будущем", - подчеркнула старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Пушки детям не игрушка!
В воскресенье на Молодежном празднике песни произошел инцидент: мальчики одного из хоров принесли на Певческое поле игрушечные пистолеты.
В полицию также поступила информация о том, что в толпе людей на празднике находится мальчик с детским пистолетиком. "В ходе проверки выяснилось, что мальчики одного из хоров взяли из дома детские игрушечные пистолеты. Полицейские отобрали игрушки и серьезно поговорили с ребятами, объяснив им, что песенный фестиваль - это не место, куда можно прийти и играть с такими вещами", - сказала Инна Тоатер, начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции.
Ребята оказались из Нарвы. Татьяна Гончарова, директор Нарвской музыкальной школы подчеркнула, что с родителями этих учеников и их преподавателями будут проведены беседы.
Пусть всё произошедшее будет нам уроком
Все эти ситуации были эмоциональными, достойными сожаления и неприятными. Надеемся, что в следующий раз бизнесмены будут думать, куда они едут и чем, а самое главное - для кого, будут торговать. Участники и гости фестиваля вспомнят о том, что быть на Празднике песни - это почетно, культурно, но само понятие культуры гораздо шире. Можно ли считать человека, который ходит в театр, но постоянно нарушает правила дорожного движения и парковки, культурным? Пусть каждый ответит для себя на этот вопрос.
И самое важное напоминание адресую родителям. Только вы несете ответственность за своих детей до их совершеннолетия. Вы должны их воспитывать, подавать пример, показывать, объяснять, направлять, проверять. И, как мы все помним, дурной пример заразителен.
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