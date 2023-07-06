Meta запустила новый сервис-конкурент Twitter

"Давайте сделаем это. Добро пожаловать в Threads", - написал генеральный директор Meta Марк Цукерберг в своем первом посте на новой платформе. Он отметил, что за первые два часа после запуска в приложении зарегистрировались уже два миллиона пользователей.

Как и Twitter, сервис Threads позволяет публиковать короткие текстовые сообщения, которые можно лайкать, комментировать или делиться ими со своими читателями, при этом возможности отправки прямых сообщений в нем нет. Приложение работает на базе Instagram, откуда можно перенести личные данные и подписчиков. Сообщения могут быть длиной до 500 символов и содержать ссылки, фотографии и видео длиной до пяти минут, говорится в блоге Meta.

По данным компании, приложение доступно для скачивания в магазинах Apple App Store и Google Play Store более чем в 100 странах мира.

Пользователи Twitter ищут альтернативы

Meta анонсировала запуск Threads на фоне массовых возмущений пользователей Twitter из-за ввода лимитов на просмотры постов. Теперь верифицированные юзеры могут просматривать до 10 000 твитов в день, неверифицированные - до 1000, а новые пользователи - лишь до 500 твитов.