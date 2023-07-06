Их следует отменить: омбудсмен раскритиковал критерии рижских школ для приема в 10-й класс

1 марта этого года департамент образования, культуры и спорта Рижской думы принял внутренние правила о порядке организации комбинированного вступительного экзамена и установлении единых критериев приема учащихся в 10-й класс образовательных учреждений Рижского самоуправления.

Правила предусматривают общее право средних учебных заведений определять в качестве критерия приема результат вступительного экзамена или оценки по предметам в аттестате об основном образовании. В обоих случаях учащийся может быть принят, если годовые оценки в аттестате по всем предметам не ниже четырех баллов, годовая оценка по латышскому языку не ниже пяти баллов, а оценка по каждому предмету в аттестате об основном образовании не ниже 35 процентов.

По мнению омбудсмена, у самоуправления более строгие требования, чем позволяет закон. Это не соответствует сущности и цели инклюзивного образования, поскольку учащиеся, способные, например, по точным предметам, но не сумевшие достаточно хорошо сдать экзамены по языку, лишаются возможности продолжить образование в Риге.