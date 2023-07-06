Их следует отменить: омбудсмен раскритиковал критерии рижских школ для приема в 10-й класс

Критерии, установленные Рижским самоуправлением для приема учащихся в 10-й класс, нарушают право молодых людей на продолжение обучения в средней школе, поэтому их следует отменить, заявил агентству LETA омбудсмен Юрис Янсонс.
1 марта этого года департамент образования, культуры и спорта Рижской думы принял внутренние правила о порядке организации комбинированного вступительного экзамена и установлении единых критериев приема учащихся в 10-й класс образовательных учреждений Рижского самоуправления.
Правила предусматривают общее право средних учебных заведений определять в качестве критерия приема результат вступительного экзамена или оценки по предметам в аттестате об основном образовании. В обоих случаях учащийся может быть принят, если годовые оценки в аттестате по всем предметам не ниже четырех баллов, годовая оценка по латышскому языку не ниже пяти баллов, а оценка по каждому предмету в аттестате об основном образовании не ниже 35 процентов.
По мнению омбудсмена, у самоуправления более строгие требования, чем позволяет закон. Это не соответствует сущности и цели инклюзивного образования, поскольку учащиеся, способные, например, по точным предметам, но не сумевшие достаточно хорошо сдать экзамены по языку, лишаются возможности продолжить образование в Риге.
Янсонс сослался на действующее регулирование, согласно которому каждый учащийся, независимо от возраста, имеет право начать обучение по программе общего среднего образования, если он получил аттестат об основном образовании. С другой стороны, вариант получения образования в форме заочного и дистанционного обучения не равнозначен очному обучению.
"Можно понять, что целью самоуправления было повышение качества образования, но недопустимо повышать качество таким образом, чтобы из учебных заведений исключались менее способные в определенных дисциплинах учащиеся", - заявил Янсонс. По мнению омбудсмена, Рижское самоуправление заставляет детей "доказывать свое право на получение общего среднего образования".
По мнению омбудсмена, принятие правил за три месяца до окончания учебного года без участия учащихся и их родителей также не соответствует принципу надлежащего управления.
Рижскому самоуправлению необходимо "незамедлительно" усовершенствовать правила и отменить необоснованные требования, чтобы каждый, кто получил основное образование, имел право бесплатно получить и среднее образование, подчеркнул Янсонс.
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