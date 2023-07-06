На фестивале Лаймы Вайкуле выступят самые яркие звезды латвийской эстрады

Организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala с радостью объявляют об участии значительного количества местных звезд. В этом году множество талантливых артистов примет участие и порадует публику своими выступлениями, добавляя еще больше яркости и великолепия в программу фестиваля, который стал настоящим символом музыкальных событий культурной жизни Латвии.
В разные дни фестиваля, помимо таких звезд, как Танита Тикарам, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, ALEKSEEV, SunStroke Project, Blanka, Сальвадор Собрал, Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Нино Катамадзе, и др. гости смогут насладиться выступлениями таких знаменитых латышских артистов как Инесе Галанте, Янис Стибелис, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Markus Riva, Нормундс Рутулис, DAGAMBA, Мария Наумова, SHIPSEA, Динара Рудане, Ника Плотникова, а так же актеры Рижского русского театра им. М. Чехова. Их музыкальное мастерство и харизма определенно покорят сердца публики и подарят всем незабываемые эмоции.
Идеолог и душа фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле всегда приглашает самые яркие таланты, и ее стремление показывать лучшие на фестивале каждый год стало неотъемлемой частью его успеха.
Особенно важно отметить, что в этом году фестиваль проводится с целью поддержки Украины, и Лайма стала ярким примером выражения солидарности и культурного сотрудничества на самом высоком уровне.
Лайма Вайкуле, поделившаяся своими мыслями о фестивале, заявила:
"Я счастлива видеть так много талантливых латышских артистов на моем фестивале. Мы всегда стремимся предложить нашей аудитории лучшее, и я горжусь нашими местными звездами. В этом году особенно важно объединиться и поддержать творческую энергию Украины, и я рада, что наш фестиваль становится площадкой для выражения и поддержки в такой сложный для Украины период".
Билеты можно приобрести на laimafestival.lv.
О Laima Rendezvous Jūrmala:
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходит в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.
Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов человек: Телевизионные и интернет-каналы транслировали мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.
В разные годы в фестивале принимали участие Крис Норман, Мон Сельмерлев, Кристина Ополайс, Ксения Сидорова, Biondi, Thomas Nevergreen, Uku Suviste, Noah, Нани Брегвадзе, Эдите Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, A'Studio и другие, всего более 150 известных артистов и исполнителей.
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