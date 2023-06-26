В гостях у Вайкуле ⟩ "Мы все должны хотеть, чтобы Латвия процветала"

"Мы будем вести концерт на латышском. Но это неважно, важны песни", - сказала в интервью порталу RUS TVNET Лайма Вайкуле в преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.
В первой части рубрики "В гостях у Вайкуле" знаменитость вспомнила о годах работы в "Юрас перле" и первой встрече с Аллой Пугачевой.
Во второй части разговор зашел о том, что происходит в наши дни. Лайма Вайкуле объяснила, почему до сих пор не замужем, как относится к однополым союзам, Стамбульской конвенции и что думает о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.
Третья часть интервью посвящена фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala, теме русского языка и хейтерам в Сети.
О фестивале Laima Rendezvous Jūrmala
"Знаете, мы раньше слушали итальянскую и американскую музыку. Мы не понимали, что они там говорят. Но это было так классно! У нас были любимые песни, мы ходили на югославские концерты. Помню, все были счастливы, полные залы. Никто не понимал, о чем они поют. А дело не в этом! Дело не в языке, а дело в музыке. Дело в настроении", - объяснила певица.
Она подчеркнула, что на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala будет очень много украинских исполнителей: "В этом году будет целый день, когда будут украинские исполнители".
Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition. "Она будет открывать для себя Латвию", - заметила Вайкуле.
Она напомнила, что 26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф".
28 июля на сцену поднимутся Оля Полякова, Верка Сердючка, Интарс Бусулис, Макс Барских, Танита Тикарам и Лайма Вайкуле, а 29 июля хозяйка фестиваля даст долгожданный сольный концерт вместе с другими звездами. 30 июля зрители смогут увидеть и услышать таких артистов, как Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Dagamba, Андрей Макаревич, Мария Максакова и Сальвадор Собрал. Кроме этого, в фестивале примут участие Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke и многие другие.
О русском и латышском языках
Лайма Вайкуле отметила, что "агрессивная война, которую начал Путин", никак не связана с языком: "Не надо это смешивать. Мне кажется, что надо разделять, потому что иначе, особенно у нас в Латвии, я знаю многих людей, которые сегодня сдают экзамены, идут сами учиться, чтобы знать язык [латышский. - Прим. ред.]... Мне кажется, это такое уважение к стране, где ты живешь".
"Мы так прозевали 30 лет, как-то надо было, наверное, внимательно к этому относиться. И здорово, когда люди знают культуру, язык", - добавила она.
Вайкуле считает, что никого в Латвии не держат силой, но государственный язык надо знать обязательно. Важно, чтобы у людей были вещи, которые объединяют:
"Столько шишек у меня было насчет памятника. Столько мне написали за то, что я сказала, что поддерживаю снос памятника [в Пардаугаве. - Прим. ред.]. Господи, как же они возмущались! Но они не поняли самую главную мою идею. Нам надо учить латышский язык. У нас должны быть похожие ценности. Мы должны к этому стремиться. И мой посыл к объединению - в Латвии все должны быть латвийцами. [...]. Мы все должны любить страну, в которой живем".
Певица заметила, что за все годы жизни в Латвии она не видела, чтобы какого-то русскоговорящего "страшно угнетали". "Надо и русскоговорящим показать немного уважения. Это просто знание языка": "Мы все должны хотеть, чтобы Латвия процветала".
О хейтерах в Сети
Негативные комментарии Лайма Вайкуле не читает. Она старается избегать хейтеров: "У меня есть свое мнение, оно у меня было еще в детском саду. Потом, я в своей жизни ни разу не жила во время войны. Было бы очень странно, если бы я в этой ситуации оставалась равнодушной".
"Я точно знаю, что Россия напала на Украину. И, мне кажется, сегодня уже почти все это понимают. Даже те, которые были такие, как я их называю, "космонавты". Они словно с другой планеты. Поэтому сегодня, когда может светить солнце, когда люди могут радоваться весне, там, не знаю, быть счастливы растить своих детей, кто-то вдруг вздумал просто убивать. Ну это же уму непостижимо! Конечно, я не могу об этом молчать!" - подытожила Вайкуле.
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.
Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.
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