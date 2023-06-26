В гостях у Вайкуле ⟩ "Мы все должны хотеть, чтобы Латвия процветала"

Вайкуле считает, что никого в Латвии не держат силой, но государственный язык надо знать обязательно. Важно, чтобы у людей были вещи, которые объединяют:

"Столько шишек у меня было насчет памятника. Столько мне написали за то, что я сказала, что поддерживаю снос памятника [в Пардаугаве. - Прим. ред.]. Господи, как же они возмущались! Но они не поняли самую главную мою идею. Нам надо учить латышский язык. У нас должны быть похожие ценности. Мы должны к этому стремиться. И мой посыл к объединению - в Латвии все должны быть латвийцами. [...]. Мы все должны любить страну, в которой живем".

Певица заметила, что за все годы жизни в Латвии она не видела, чтобы какого-то русскоговорящего "страшно угнетали". "Надо и русскоговорящим показать немного уважения. Это просто знание языка": "Мы все должны хотеть, чтобы Латвия процветала".

О хейтерах в Сети

Негативные комментарии Лайма Вайкуле не читает. Она старается избегать хейтеров: "У меня есть свое мнение, оно у меня было еще в детском саду. Потом, я в своей жизни ни разу не жила во время войны. Было бы очень странно, если бы я в этой ситуации оставалась равнодушной".

"Я точно знаю, что Россия напала на Украину. И, мне кажется, сегодня уже почти все это понимают. Даже те, которые были такие, как я их называю, "космонавты". Они словно с другой планеты. Поэтому сегодня, когда может светить солнце, когда люди могут радоваться весне, там, не знаю, быть счастливы растить своих детей, кто-то вдруг вздумал просто убивать. Ну это же уму непостижимо! Конечно, я не могу об этом молчать!" - подытожила Вайкуле.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки. Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.