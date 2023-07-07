Почему фильм "Барби" запретили во Вьетнаме? Сделают ли это другие страны?

Актриса подчеркнула, что люди вокруг сексуализируют Барби и могут проецировать на нее сексуальные желания: "Но она не должна вести себя так, как будто старается быть сексуальной. Таким образом, она может носить короткую юбку, но потому что она веселая и у нее такой стиль. А не потому, что она хочет, чтобы все увидели ее задницу".

Что случилось?

Причина в карте, на которой изображена "линия с девятью штрихами" Китая, или "линия коровьего языка", которой страна обозначает Южно-Китайское море, считая его полностью своим. В то же время на это море также претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Тайвань.

Раннее сообщалось, что показ фильма должен был начаться во вьетнамских кинотеатрах 21 июля 2023 года, однако глава департамента кино Вьетнама Ви Киен Тхань подтвердил запрет. Причина - именно сцены с картой.

Филиппины пока еще думают о запрете.

Напомним, Пекин выдвигает свои претензии на почти все Южно-Китайское море на линии с девятью штрихами, U-образной линии, охватывающей почти все богатые ресурсами воды, которые международный суд признал в 2016 году не имеющими правовых оснований.