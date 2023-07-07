Почему фильм "Барби" запретили во Вьетнаме? Сделают ли это другие страны?

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом запретили во Вьетнаме и планируют запретить на Филиппинах, пишет портал "Фокус".
О фильме "Барби"
"Барби" - это американский фильм режиссера Греты Гервиг в жанре романтической комедии. Авторами сценария выступили сама Грета и Ноа Баумбахом. Конечно, это прямая отсылка к знаменитым игрушкам от компании Mattel.
Главные звезды - Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен).
Sony Pictures начали работу над картиной в 2014 году, но после продали права Warner Bros. Съемки начались в марте 2022 года, а завершились в июле. Премьера состоится 21 июля 2023 года.
Описание к фильму гласит, что Барби была недостаточно идеальной куклой и ее изгнали из Барбиленда. Она попала в мир реальных людей, где осознала, что для того, чтобы найти счастье, недостаточно только красоты.
"Не то чтобы я когда-то мечтала сыграть Барби или быть на нее похожей. Это прозвучит глупо, но я действительно даже не думала о том, чтобы сыграть Барби в кино, пока не началась разработка проекта", - призналась Марго Робби журналу Vogue.
Актриса подчеркнула, что люди вокруг сексуализируют Барби и могут проецировать на нее сексуальные желания: "Но она не должна вести себя так, как будто старается быть сексуальной. Таким образом, она может носить короткую юбку, но потому что она веселая и у нее такой стиль. А не потому, что она хочет, чтобы все увидели ее задницу".
Что случилось?
Причина в карте, на которой изображена "линия с девятью штрихами" Китая, или "линия коровьего языка", которой страна обозначает Южно-Китайское море, считая его полностью своим. В то же время на это море также претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Тайвань.
Раннее сообщалось, что показ фильма должен был начаться во вьетнамских кинотеатрах 21 июля 2023 года, однако глава департамента кино Вьетнама Ви Киен Тхань подтвердил запрет. Причина - именно сцены с картой.
Филиппины пока еще думают о запрете.
Напомним, Пекин выдвигает свои претензии на почти все Южно-Китайское море на линии с девятью штрихами, U-образной линии, охватывающей почти все богатые ресурсами воды, которые международный суд признал в 2016 году не имеющими правовых оснований.
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