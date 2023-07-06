"Люди сбегают со всей ягодой". Клубничная ферма отменила возможность самостоятельного сбора

"Поскольку так много людей считает, что платить за собранную ягоду не нужно, самостоятельный сбор отменен! - сообщило в Facebook предприятие. - Это что-то невиданное и немыслимое, люди сбегают кто куда со всей ягодой. Спасибо покупателям, которые уважают работу других. Возможности самостоятельного сбора больше не будет!"

Портал Apollo.lv обратился на ферму, чтобы больше узнать о произошедшем, однако ее представители в письменном ответе сообщили, что "не произошло ничего такого".

"Некоторые люди забыли/не имели возможности заплатить за собранную ягодку. Но в целом все очень мило. Говорим большое спасибо всем нашим клиентам. Они самые лучшие", - написали представители предприятия.

В полицию в связи с произошедшим Ziemeļu zemenes не обращались. На вопрос о причиненном ущербе ответ также не был получен.