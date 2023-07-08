Под какими знаками Зодиака рождаются самые мстительные женщины? Спойлер: их четыре!

Рождение под определенным знаком Зодиака не всегда означает стопроцентное соответствие ему. Однако некоторые тенденции среди представительниц определенных знаков зодиакального круга прослеживаются. "Клубер" выделил четыре знака, под которыми чаще всего рождаются самые мстительные особы.
Скорпион
Женщину-Скорпиона крайне трудно обмануть. Она с легкостью анализирует своих собеседников и никогда не простит попытки высмеять или обвести ее вокруг пальца.
Кроме того, представительницы этого знака думают, что нет ничего плохого в том, чтобы отомстить своим врагам - просто так они из своей жизни их не отпускают.
Телец
Женщина-Телец может долго терпеть обиду, причиненную ей, и, вероятно, даже даст второй шанс.
Но в случае, если человек будет оступаться снова и снова, представительница этого знака Зодиака станет безжалостной, и никакие извинения уже не помогут.
Лев
Львицы добры, но лучше не портить им настроение.
Если кто-то встанет на их пути в попытке забрать все их внимание или в чем-то их ограничить, они сразу же направят на этого человека свой гнев.
Рак
Раки очень любят свою семью, а поэтому если кто-то будет обижать их вторую половинку или родственников, то мести не миновать.
Конечно, женщины-Раки не такие опасные, как Скорпионы, но все же не следует ждать от них снисхождения.
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