Семья убитого криминального авторитета просит компенсацию в несколько миллионов евро

Родственники убитого криминального авторитета Геннадия Валягина хотят взыскать с двух обвиняемых компенсацию за моральный и имущественный ущерб в несколько миллионов евро.
В четверг, 6 июля, суд города Риги начал рассматривать уголовное дело, в котором два гражданина Литвы обвиняются в убийстве известного в криминальных кругах Геннадия Валягина, совершенном 11 марта 2022 года в микрорайоне Плявниеки в Риге.
Оба обвиняемых участвовали в судебном заседании, и им был обеспечен переводчик, который переводил судебный процесс на русский язык.
Ранее пострадавшие заявили о компенсации морального вреда в размере 200 000 евро. Сегодня на заседании суда каждый потерпевший потребовал от обвиняемых один миллион евро. В связи с этим от обвиняемых запрашивается компенсация морального вреда в размере четырех миллионов евро. Кроме того, мать несовершеннолетнего ребенка Валягина просит суд взыскать с обвиняемых компенсацию имущественного вреда в размере 207 000 евро.
Оба обвиняемых до сих пор выплатили каждому потерпевшему по 7500 евро. Потерпевшие в суде подчеркнули, что сумма, выплаченная до сих пор, является смешной и бесстыдной.
В ходе досудебного уголовного процесса было установлено, что 11 марта прошлого года двое обвиняемых и одно неустановленное лицо на автомобиле Chrysler подъехали к гриль-бару Ugolok на улице Бралю Каудзишу (бывшая улица Мстислава Келдыша) в Риге, где в это время находился Геннадий Валягин. Другой человек, личность которого в ходе досудебного уголовного разбирательства не установлена, припарковал автомобиль Opel на противоположной стороне улицы, чтобы в случае необходимости обеспечить запасной транспорт.
Когда Валягин вышел из кафе и сел в свой автомобиль, один из обвиняемых, водитель автомобиля Chrysler, подъехал к машине Валягина сзади, заблокировав выезд. Затем неустановленное лицо, находившееся в автомобиле Chrysler, произвело не менее семи выстрелов по автомобилю Валягина из автомата.
Второй обвиняемый, находившийся в Chrysler, подбежал к машине Валягина и произвел не менее трех выстрелов из пистолета в сторону жертвы через стекло передней пассажирской двери. В результате Валягин выпал из машины, после чего второй обвиняемый подбежал к нему и выстрелил в голову.
После этого подсудимые вместе с двумя неизвестными лицами отправились в лесной массив в Ропажском крае, где сожгли использованный для убийства автомобиль Chrysler.
Один из подсудимых был задержан муниципальной полицией уже в день убийства, а другого Государственная полиция задержала 29 августа 2022 года.
Оба преступника обвиняются в убийстве в составе организованной группы, ношении и перевозке огнестрельного оружия, а также боеприпасов в составе организованной группы.
Обвиняемые признают свою вину в предъявленном им обвинении, а также частично признают компенсацию морального ущерба в размере 200 000 евро, которую требуют потерпевшие - дети погибшего Валягина.
Установлено, что оба обвиняемых ранее были судимы за совершение различных преступлений как в Литве, так и в других странах Европейского союза.
В целях установления других лиц, причастных к убийству Валягина, в ходе досудебного производства из этого уголовного процесса было выделено и направлено в Государственную полицию для дальнейшего расследования новое уголовное дело.
В архиве агентства LETA указано, что Валягин в свое время был осужден по делу группы Харитонова. В 1998 году Верховный суд приговорил Валягина к 6 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества, включив в срок заключения уже отбытые три года наказания, присужденные Окружным судом.
Он был освобожден из заключения в 2000 году, то есть менее чем за год до окончания срока наказания.
Валягин был признан виновным и осужден по статьям Уголовного закона за создание организованной группы или участие в ней в целях вымогательства и за захват заложника, если это связано с угрозой убийства, причинения телесных повреждений либо дальнейшим задержанием лица с целью принуждения его к совершению или воздержанию от действий, что является условием для освобождения заложника.
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