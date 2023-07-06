Семья убитого криминального авторитета просит компенсацию в несколько миллионов евро

Когда Валягин вышел из кафе и сел в свой автомобиль, один из обвиняемых, водитель автомобиля Chrysler, подъехал к машине Валягина сзади, заблокировав выезд. Затем неустановленное лицо, находившееся в автомобиле Chrysler, произвело не менее семи выстрелов по автомобилю Валягина из автомата.

Второй обвиняемый, находившийся в Chrysler, подбежал к машине Валягина и произвел не менее трех выстрелов из пистолета в сторону жертвы через стекло передней пассажирской двери. В результате Валягин выпал из машины, после чего второй обвиняемый подбежал к нему и выстрелил в голову.

После этого подсудимые вместе с двумя неизвестными лицами отправились в лесной массив в Ропажском крае, где сожгли использованный для убийства автомобиль Chrysler.

Один из подсудимых был задержан муниципальной полицией уже в день убийства, а другого Государственная полиция задержала 29 августа 2022 года.

Оба преступника обвиняются в убийстве в составе организованной группы, ношении и перевозке огнестрельного оружия, а также боеприпасов в составе организованной группы.

Обвиняемые признают свою вину в предъявленном им обвинении, а также частично признают компенсацию морального ущерба в размере 200 000 евро, которую требуют потерпевшие - дети погибшего Валягина.

Установлено, что оба обвиняемых ранее были судимы за совершение различных преступлений как в Литве, так и в других странах Европейского союза.