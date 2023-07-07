Какие два вида деятельности могут предотвратить диабет?

Свежее исследование утверждает, что сочетание физических упражнений с 10-процентной потерей веса может значительно улучшить здоровье людей с ожирением и диабетом, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Medical Xpress.
Увеличение доли регулярных физических упражнений более чем в два раза повысило чувствительность к инсулину по сравнению с одним только снижением веса. По мнению исследователей, это может предотвратить или отсрочить переход от преддиабета к диабету 2 типа, а также снизить риск сердечных заболеваний.
Преддиабет - это состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но не настолько высок, чтобы называться диабетом.
Источник: minudoc.ee
"Инсулинорезистентность является основным фактором, приводящим к развитию диабета 2 типа, неалкогольной жировой болезни печени и аномальному уровню липидов в крови у людей с ожирением", - сказал старший научный сотрудник доктор Самуэль Кляйн.
"Мы показали, что сочетание физических упражнений со снижением веса значительно улучшает чувствительность всего организма к инсулину, тем самым снижая риск развития диабета и лечения метаболических заболеваний, связанных с ожирением, в гораздо большей степени, чем это возможно только при снижении веса", - сказал он.
Ожирение делает организм невосприимчивым к инсулину, что приводит к повышению концентрации глюкозы в крови, пояснил Кляйн.
В исследовании приняли участие 16 добровольцев с преддиабетом, страдающих ожирением, с индексом массы тела (ИМТ) от 30 (порог ожирения) до 49.
Восемь добровольцев были включены в группу, где они только соблюдали диету и потеряли 10 процентов массы тела. Другие восемь также придерживались диеты и потеряли 10 процентов массы тела, но в программу были включены физические упражнения, которые участники выполняли несколько дней в неделю.
"Данные большинства исследований показывают, что физические упражнения очень слабо влияют на вес у людей с избыточным весом, - сказал Кляйн. – Наше исследование включало подробный анализ метаболических изменений в мышцах и жировой ткани до и после 10-процентной потери веса у людей, которые худели только с помощью диеты, и у тех, кто похудел на столько же с помощью диеты и направленных физических упражнений. Результаты показывают, что польза от сочетания физических упражнений и снижения веса значительна".
Миллионы американцев - возможно, до 96 миллионов - имеют преддиабет. Более 37 миллионов человек в США страдают диабетом, и более 40 процентов из них страдают ожирением.
Результаты исследования были опубликованы 26 июня в журнале Nature Metabolism.
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