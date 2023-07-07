Какие два вида деятельности могут предотвратить диабет?

В исследовании приняли участие 16 добровольцев с преддиабетом, страдающих ожирением, с индексом массы тела (ИМТ) от 30 (порог ожирения) до 49.

Восемь добровольцев были включены в группу, где они только соблюдали диету и потеряли 10 процентов массы тела. Другие восемь также придерживались диеты и потеряли 10 процентов массы тела, но в программу были включены физические упражнения, которые участники выполняли несколько дней в неделю.

"Данные большинства исследований показывают, что физические упражнения очень слабо влияют на вес у людей с избыточным весом, - сказал Кляйн. – Наше исследование включало подробный анализ метаболических изменений в мышцах и жировой ткани до и после 10-процентной потери веса у людей, которые худели только с помощью диеты, и у тех, кто похудел на столько же с помощью диеты и направленных физических упражнений. Результаты показывают, что польза от сочетания физических упражнений и снижения веса значительна".

Миллионы американцев - возможно, до 96 миллионов - имеют преддиабет. Более 37 миллионов человек в США страдают диабетом, и более 40 процентов из них страдают ожирением.

Результаты исследования были опубликованы 26 июня в журнале Nature Metabolism.