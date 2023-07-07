Литва на время саммита НАТО возобновит проверки на границе с Латвией

Проверки возобновятся сегодня с 8:00 и продолжатся до 8:00 13 июля.

Контроль будет включать пункты пропуска на границе Литвы с Латвией и Польшей, а также пункты пропуска при следовании через воздушные и морские порты на внутренних шенгенских рейсах.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Литовская армия сообщила, что более 3 тысяч военных будут способствовать обеспечению безопасности мероприятия. Вместе со своими союзниками они дополнительно будут обеспечивать безопасность воздушного пространства, охрану особо важных объектов, важных маршрутов, лиц, досмотр помещений и транспортных средств, поиск взрывчатых веществ на объектах.

В целях обеспечения безопасности прибывающих в Вильнюс лидеров Германия разместит в стране ЗРК большой дальности Patriot. Системы переброшены из Словакии, а подразделения поддержки комплексов - из Польши.