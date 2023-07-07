Видео ⟩ Искренние комментарии ребенка о Празднике песни рассмешили пользователей Сети

"Счастливых праздников, дорогие! За каждым прекрасным выступлением стоит кропотливый труд и долгие часы подготовки. Те несколько минут в праздничном шествии - это итог многих станцеванных километров. Спасибо всем, кто создает для нас этот праздник!" - пишет Санда Деюс.

Она приложила видео, на котором ее дочь идет по тротуару под дождем и на мамин комментарий говорит: "Просто прекрати!".

После этого Деюс поделилась еще одним видео из общественного транспорта, где Дарта подвела итоги праздника: "Мокрые ноги. Бежать, прыгать не классно!" - сказала девочка.

Когда Санда отметила, что это исторический момент, Дарта протянула руку перед камерой и заявила: "Нога болит!".

В комментариях люди не скрывали восторга от откровенности Дарты.