Пт, 7.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Кариньш принял отставку Ринкевича с поста в МИДе; временно он сам заменит его

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Zane Bitere/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня, 7 июля, принял отставку министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в связи с его вступлением в должность президента Латвии, сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

С субботы, 8 июля, премьер-министр будет исполнять обязанности главы МИД, пока Сейм не утвердит нового министра иностранных дел.

Президент Эгил Левитс и председатель Сейма Эдвард Смилтенс информированы об этом решении.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх