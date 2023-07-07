"Согласие" должно исправить законопроект о президенте, избираемом народом

В начале июня партия "Согласие" представила в CVK законопроект об избираемом всем народом президенте, чтобы начать сбор подписей для внесения предложения на всенародное голосование. Если CVK инициирует такой сбор подписей, то для проведения референдума потребуется собрать около 150 000 подписей граждан Латвии.

Как пишет "Согласие" в своей заявке, должность президента не должна быть субъектом политического торга,

а граждане должны иметь право самостоятельно выбирать наиболее подходящего человека, авторитетного, который сможет эффективно руководить государством.

В теперешней версии законопроекта поправки касаются только текущих президентских выборов. На заседании CVK инициаторы законопроекта согласились с тем, что следует рассмотреть необходимость внесения изменений и в другие, связанные статьи Конституции.

В течение 45 дней после внесения инициативы CVK должна принять решение о регистрации законопроекта, об установлении срока устранения выявленных недостатков либо об отказе в регистрации законопроекта.