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Плохое качество воды: запрещено купаться в озере Шуню в Даугавпилсе

rus.tvnet.lv/LETA
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Озеро Шуню в Даугавпилсе
Озеро Шуню в Даугавпилсе Фото: Ivars Soikāns/LETA

Микробиологические показатели качества воды в даугавпилсском озере Шуню превышают допустимые нормы и не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому купаться в озере запрещено до получения результатов повторных анализов, сообщили агентству LETA в Инспекции здравоохранения.

Инженер-эколог даугавпилсского муниципального предприятия Komunālās saimniecības pārvalde Каспар Лайзанс сообщил, что в озере будет проведена повторная проверка качества воды, результаты которой будут известны на будущей неделе.

В городском озере Большие Стропы на этой неделе также наблюдается цветение фитопланктона, однако его концентрация в воде не превышает нормы, поэтому запрета на купание в настоящее время нет.

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