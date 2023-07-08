Плохое качество воды: запрещено купаться в озере Шуню в Даугавпилсе

Микробиологические показатели качества воды в даугавпилсском озере Шуню превышают допустимые нормы и не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому купаться в озере запрещено до получения результатов повторных анализов, сообщили агентству LETA в Инспекции здравоохранения.
Инженер-эколог даугавпилсского муниципального предприятия Komunālās saimniecības pārvalde Каспар Лайзанс сообщил, что в озере будет проведена повторная проверка качества воды, результаты которой будут известны на будущей неделе.
В городском озере Большие Стропы на этой неделе также наблюдается цветение фитопланктона, однако его концентрация в воде не превышает нормы, поэтому запрета на купание в настоящее время нет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!