Плохое качество воды: запрещено купаться в озере Шуню в Даугавпилсе

Инженер-эколог даугавпилсского муниципального предприятия Komunālās saimniecības pārvalde Каспар Лайзанс сообщил, что в озере будет проведена повторная проверка качества воды, результаты которой будут известны на будущей неделе.

В городском озере Большие Стропы на этой неделе также наблюдается цветение фитопланктона, однако его концентрация в воде не превышает нормы, поэтому запрета на купание в настоящее время нет.