"Сакту носят на груди, а не на...". В соцсетях критикуют костюм супруги Шлесерса

taa ir tikumiigas jostai piespraude — Slaida Skaida (@pienaputra) July 7, 2023

Инесе! Тебе же сказали сакту носят на ГРУДИ, а не на ВАГИНЕ! Не расслышала?

Это застежка на поясе верности.

Среди комментаторов картинки больше всего обсуждалось выбранное место закрепления сакты.

Кто-то из пользователей объясняет это платье путем метафор: "Она просто пытается излучать свет...", пока другой пользователь уже придумал новое название "бедренная сакта".

“Когда ты купил/получил сакту, но не знаешь, куда ее сунуть”, можно прочесть запись другого комментатора, которую дополняет комментарий: "Наверняка венок вокруг бедра надет!".

Однако среди комментариев есть и мнения, в которых восхваляется художественный подход женщины: "Платье красивое, Инесе красивая, стилизованный пряжка-сакте - красиво и элегантно. Завистники болтают, которые сами не являются ни красивыми, ни элегантными, ни особо умными".

В то же время, комментаторы жестко обсуждают и туфли Айнарса.

Kas tie par varžu sitamajiem ainaram?🤦🏻‍♂️🤣 — HD (@Hellraider5) July 7, 2023

Что это лягушкодавы у Айнарса?