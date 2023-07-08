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"Сакту носят на груди, а не на...". В соцсетях критикуют костюм супруги Шлесерса

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Айнарс Шлесерс и его супруга Инесе
Айнарс Шлесерс и его супруга Инесе Фото: https://twitter.com/gaumigais_joks

Пара Шлесерсов - Айнарс и Инесе также посетили Праздник песни и танца. На концерт Инесе Шлесере оделась в стиле народного костюма, особое внимание привлекло непривычное место закрепления сакты - элемента народного латышского костюма. Это стало причиной для жестких комментариев в социальным сетях. 

Инесе! Тебе же сказали сакту носят на ГРУДИ, а не на ВАГИНЕ! Не расслышала?

Это застежка на поясе верности.

Среди комментаторов картинки больше всего обсуждалось выбранное место закрепления сакты.

Кто-то из пользователей объясняет это платье путем метафор: "Она просто пытается излучать свет...", пока другой пользователь уже придумал новое название "бедренная сакта".

“Когда ты купил/получил сакту, но не знаешь, куда ее сунуть”, можно прочесть запись другого комментатора, которую дополняет комментарий: "Наверняка венок вокруг бедра надет!".

Однако среди комментариев есть и мнения, в которых восхваляется художественный подход женщины: "Платье красивое, Инесе красивая, стилизованный пряжка-сакте - красиво и элегантно. Завистники болтают, которые сами не являются ни красивыми, ни элегантными, ни особо умными".

В то же время, комментаторы жестко обсуждают и туфли Айнарса.

Что это лягушкодавы у Айнарса? 

Шлесерс, тебе, правда, нужна такая обувь? Тебе стоило бы купить обувь ватников. Ты же поддерживаешь, что делают ватники, и сам такой. Что ты хочешь от запада.

Судя по записям в Twitter, фотографию выложили сами Шлесерсы, но через какое-то время убрали ее.

Это эксклюзивное фото пропало из интернета. Но такой стиль - как носить сакту - в истории Латвии нельзя потерять. Для дальнейшей ясности. 

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