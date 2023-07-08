"Сакту носят на груди, а не на...". В соцсетях критикуют костюм супруги Шлесерса

Пара Шлесерсов - Айнарс и Инесе также посетили Праздник песни и танца. На концерт Инесе Шлесере оделась в стиле народного костюма, особое внимание привлекло непривычное место закрепления сакты - элемента народного латышского костюма. Это стало причиной для жестких комментариев в социальным сетях.
taa ir tikumiigas jostai piespraude— Slaida Skaida (@pienaputra) July 7, 2023
Инесе! Тебе же сказали сакту носят на ГРУДИ, а не на ВАГИНЕ! Не расслышала?
Это застежка на поясе верности.
Среди комментаторов картинки больше всего обсуждалось выбранное место закрепления сакты.
Кто-то из пользователей объясняет это платье путем метафор: "Она просто пытается излучать свет...", пока другой пользователь уже придумал новое название "бедренная сакта".
“Когда ты купил/получил сакту, но не знаешь, куда ее сунуть”, можно прочесть запись другого комментатора, которую дополняет комментарий: "Наверняка венок вокруг бедра надет!".
Однако среди комментариев есть и мнения, в которых восхваляется художественный подход женщины: "Платье красивое, Инесе красивая, стилизованный пряжка-сакте - красиво и элегантно. Завистники болтают, которые сами не являются ни красивыми, ни элегантными, ни особо умными".
В то же время, комментаторы жестко обсуждают и туфли Айнарса.
Kas tie par varžu sitamajiem ainaram?🤦🏻♂️🤣— HD (@Hellraider5) July 7, 2023
Что это лягушкодавы у Айнарса?
Sleser vai tad tev vajag tadus apavus? Tev pienaktos pirkt vatniku apavus. Tu tacu atbalsti vatniku izdaribas un pats tads esi. Ko tu gribi no rietumiem. pic.twitter.com/ZTFIKHgZ4b— Nettwerk (@Nettwerk) July 7, 2023
Шлесерс, тебе, правда, нужна такая обувь? Тебе стоило бы купить обувь ватников. Ты же поддерживаешь, что делают ватники, и сам такой. Что ты хочешь от запада.
Судя по записям в Twitter, фотографию выложили сами Шлесерсы, но через какое-то время убрали ее.
Šis ekskluzīvais foto bija pazudis no interneta. Bet tādu krūšu (ar "r") saktas valkāšanas stilu Latvijas vēsture nevar pazaudēt. Tālākai skaidrībai. https://t.co/AwcxOmEqG3— 𝑅𝒾𝓉𝒶 𝐸𝓋𝒶 (@RitaEvaNa) July 7, 2023
Это эксклюзивное фото пропало из интернета. Но такой стиль - как носить сакту - в истории Латвии нельзя потерять. Для дальнейшей ясности.
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