Вс, 9.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

На свет появился первый ребенок Праздника песни

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ребенок в поле. Иллюстративное фото.
Ребенок в поле. Иллюстративное фото. Фото: Shchipkova Elena/shutterstock

Сегодня утром на свет появился ребенок Праздника песни - девочка, мать которой Хелена Звайгзните является певицей молодежного хора Видземской высшей школы и Валмиерского культурного центра Skan, сообщают организаторы Праздника песни и танца.

Молодая мама вчера пела на генеральной репетиции заключительного концерта и сразу же после этого доставили в Рижский родильный дом.

"Мы рады хорошему событию и пожелаем маме Хелене, папе малышки и ее двухлетнему братику отличной совместной жизни", - сообщают организаторы праздника.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх