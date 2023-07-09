На свет появился первый ребенок Праздника песни

Сегодня утром на свет появился ребенок Праздника песни - девочка, мать которой Хелена Звайгзните является певицей молодежного хора Видземской высшей школы и Валмиерского культурного центра Skan, сообщают организаторы Праздника песни и танца.
Молодая мама вчера пела на генеральной репетиции заключительного концерта и сразу же после этого доставили в Рижский родильный дом.
"Мы рады хорошему событию и пожелаем маме Хелене, папе малышки и ее двухлетнему братику отличной совместной жизни", - сообщают организаторы праздника.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!