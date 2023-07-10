СМИ удалось достоверно оценить потери РФ в Украине. Они в 8 раз выше официальных данных

"Это только солдаты, которых мы знаем по именам, и их гибель в каждом случае подтверждается несколькими источниками, - заявил редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин. - Оценка, которую мы провели с "Медузой", позволяет увидеть случаи смерти (..), которые российское правительство так настойчиво, но безуспешно пытается сохранить в тайне".

Полученные журналистами "Медиазоны" и "Медузы" российские данные реестров наследия, касаются более 11 миллионов человек, умерших в период с 2014 по май 2023 года.

Согласно анализу, число мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, умерших в 2022 году, превысило обычное число смертей на 25 000 человек. К 27 мая 2023 года количество "лишних" погибших уже увеличилось до 47 тысяч.

Это увеличение примерно соответствует майской оценке Белого дома о том, что с декабря в Украине погибло более 20 000 российских солдат, но это меньше, чем число погибших россиян, оцененное американскими и британскими спецслужбами.

В феврале британское министерство обороны заявило, что на войне могло погибнуть от 40 000 до 60 000 россиян. По оценкам разведуправления Минобороны США, через год после начала полномасштабных боевых действий российские потери достигли 35-43 тыс. человек.

Трещанин признает, что собрать данные обо всех погибших крайне сложно, поскольку помимо регулярной армии в войне против Украины задействованы подразделения Росгвардии и различные частные военные компании, из которых ЧВК "Вагнер" является крупнейшей, но никак не единственной. Весьма неясен и вопрос о заключенных, участвовавших в боевых действиях, которые сначала вербовал "Вагнер", а теперь - российское Минобороны.

Между тем научный сотрудник университета Тюбингена Дмитрий Кобак, в свое время изучавший смертность в России во время пандемии ковида, оценил данные официального российского статистического агентства "Росстат" о смертности в 2022 году.

Он обнаружил, что число мужчин в возрасте до 50 лет, умерших в 2022 году, превысило прогнозируемое на 24 тысячи, что соответствует данным, выявленным при анализе наследственных дел.

Однако в эти цифры не входят россияне, все еще официально числящиеся пропавшими без вести, а также граждане Украины, которые погибли, добровольно или принудительно сражаясь против собственной страны в составе пророссийских коллаборационистских формирований.