Посол: в Вильнюсе НАТО не пригласит Украину в альянс, но внесет больше ясности

"А что касается этого приглашения - да, приглашения в Вильнюсе не будет, но будет определена гораздо более четкая процедура того, как это приглашение появится, когда будут подходящие условия", - отметил он во вторник в эфире радио Ziniu radijas.

Говоря о формулировке, что Украина будет принята в НАТО после окончания войны, что может побудить Россию затягивать боевые действия, посол заявил, что "именно таких заявлений не будет, потому что мы тоже прекрасно понимаем, что это будет означать".

Члены блока рассматривают возможность освобождения Украины от обязательств по выполнению Плана действий по членству, поддержки Украины военными средствами и создания Совета Украина-НАТО.

По словам Матулёниса, поскольку переговоры по окончательному тексту декларации продолжаются, требование плана действий "скорее всего, будет отменено".