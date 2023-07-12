Правда ли, что чистить уши ватными палочками вредно?

Ватные палочки появились на рынке в 1923 году под названием Baby Gays. Их изобрёл американец Лео Герстензаг, увидев, как его жена ежедневно наматывает маленькие кусочки ваты на зубочистку, чтобы почистить уши их маленькой дочери. Его конструкция имела вату только на одном конце, а упаковка была устроена таким образом, чтобы родитель мог достать палочку одной рукой, второй при этом удерживая малыша. Его новинка быстро завоевала рынок и стала популярна не только как предмет гигиены малышей, но и неотъемлемая часть почти любой ванной комнаты. Однако есть ли в очистке ушей действительная необходимость и как лучше проводить процедуру?

Для начала нужно разобраться с тем, что уши из себя представляют с точки зрения физиологии. Ухо - это сложный орган, предназначенный для улавливания звуковых колебаний. Анатомически ухо подразделяется на наружное, среднее и внутреннее. Наружное ухо состоит из участка височной кости, ушной раковины и слухового прохода, который отделён от структур среднего уха барабанной перепонкой. Изнутри слуховой проход выстлан кожей, верхний слой которой называется эпидермисом. Эпидермис как в слуховом проходе, так и на других участках тела постоянно обновляется в течение жизни - одни клетки отмирают, а им на смену приходят другие. На других участках тела омертвевшие клетки эпидермиса просто отпадают сами собой, слущиваются об одежду, во время мытья или при использовании косметических скрабов и пилингов. Внутри слухового прохода такие клетки рисковали бы скапливаться, однако природа предусмотрела интересный способ избавления от них. Для этого потовые железы в эпидермисе эволюционно изменились в серные. Они вырабатывают особое вещество - ушную серу, состоящую из белков, жиров и жирных кислот, а также минеральных солей. Сера, как жевательная резинка, прилипает к стенкам слухового прохода, а отлипает вместе с отмершим эпителием. Также она собирает кожное сало и попавшую в слуховой проход пыль. При жевательных движениях, а также когда челюсть двигается в процессе речи сера постепенно перемещается из глубины слухового прохода ближе к ушной раковине, а затем, когда вода во время гигиенических процедур попадает в ухо, вымывается вместе с нею.