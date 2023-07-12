Правда ли, что чистить уши ватными палочками вредно?

Ватные палочки специально созданы для того, чтобы очищать ими слуховой проход. Вместе с тем в Сети можно встретить рекомендацию избегать такого способа чистки. "Проверено.Медиа" рассказывает, есть ли научные объяснения у такого совета.
О роли ватных палочек в гигиене ушей пишут в СМИ и блогах. Например, в 2021 году "Известия" выпустили статью "Отоларинголог рассказал о правильной чистке ушей ватными палочками", а телеканал "Звезда" - "Врач объяснила, почему уши нельзя чистить ватными палочками". Пользователи задают вопросы специалистам, можно ли чистить уши таким способом детям, а также интересуются альтернативными способами гигиены.
Ватные палочки появились на рынке в 1923 году под названием Baby Gays. Их изобрёл американец Лео Герстензаг, увидев, как его жена ежедневно наматывает маленькие кусочки ваты на зубочистку, чтобы почистить уши их маленькой дочери. Его конструкция имела вату только на одном конце, а упаковка была устроена таким образом, чтобы родитель мог достать палочку одной рукой, второй при этом удерживая малыша. Его новинка быстро завоевала рынок и стала популярна не только как предмет гигиены малышей, но и неотъемлемая часть почти любой ванной комнаты. Однако есть ли в очистке ушей действительная необходимость и как лучше проводить процедуру?
Для начала нужно разобраться с тем, что уши из себя представляют с точки зрения физиологии. Ухо - это сложный орган, предназначенный для улавливания звуковых колебаний. Анатомически ухо подразделяется на наружное, среднее и внутреннее. Наружное ухо состоит из участка височной кости, ушной раковины и слухового прохода, который отделён от структур среднего уха барабанной перепонкой. Изнутри слуховой проход выстлан кожей, верхний слой которой называется эпидермисом. Эпидермис как в слуховом проходе, так и на других участках тела постоянно обновляется в течение жизни - одни клетки отмирают, а им на смену приходят другие. На других участках тела омертвевшие клетки эпидермиса просто отпадают сами собой, слущиваются об одежду, во время мытья или при использовании косметических скрабов и пилингов. Внутри слухового прохода такие клетки рисковали бы скапливаться, однако природа предусмотрела интересный способ избавления от них. Для этого потовые железы в эпидермисе эволюционно изменились в серные. Они вырабатывают особое вещество - ушную серу, состоящую из белков, жиров и жирных кислот, а также минеральных солей. Сера, как жевательная резинка, прилипает к стенкам слухового прохода, а отлипает вместе с отмершим эпителием. Также она собирает кожное сало и попавшую в слуховой проход пыль. При жевательных движениях, а также когда челюсть двигается в процессе речи сера постепенно перемещается из глубины слухового прохода ближе к ушной раковине, а затем, когда вода во время гигиенических процедур попадает в ухо, вымывается вместе с нею.
Функция ушной серы - это не только очистка слухового прохода, но и его увлажнение, а также защита, так как уровень кислотности серы противодействует развитию бактериальной и грибковой флоры. В норме в месяц железы вырабатывают от 12 до 20 мг серы, вся она естественным образом удаляется из уха. Фонд хирургии головы и шеи Американской академии отоларингологии советует не очищать слуховой проход вообще, а серу буквально "оставить в покое", если нет заложенности ушей и ощущения снижения слуха. Гарвардская медицинская школа придерживается такого же мнения: слуховой проход очищается сам по себе, и достаточно лишь удалить ту серу, которая уже покинула его и находится на ушной раковине. Такие же рекомендации дают врачи из клиники Кливленда и клиники Майо, авторитетных некоммерческих медицинских научных центров в США. Согласны с их позицией и российские врачи, например сотрудники отделения отоларингологии и микрохирургии уха московской ГКБ №52. Они также объясняют, почему чистка ушей настолько популярная процедура: "Человеческие уши изнутри покрыты большим количеством нервных окончаний, после воздействия ватных палочек они раздражаются ещё сильнее, заставляя вскоре взять палочку ещё раз и "сделать себе приятно" снова. Ещё одним важным фактором считается социальный: многие думают, что ушная сера - это только грязь, и уши надо непременно очищать ежедневно как можно глубже и тщательнее. Между тем сера - такая же защита для уха, как и слёзы для глаз".
Помимо того что уши имеют прекрасную способность самоочищаться, а следовательно, чистить их не нужно, такая "гигиена" может даже навредить. Во-первых, ватные палочки способствуют спрессовыванию серы и продвигают её вглубь слухового прохода, что может привести к образованию серных пробок. Во-вторых, такой способ очистки может быть травмоопасным, особенно для детей и подростков. Американские педиатры подсчитали, что за период с 1990 по 2010 год 263 338 детей до 18 лет обратились в отделения неотложной помощи с различными травмами уха из-за использования ватных палочек. Четверти из них врачи диагностировали разрыв барабанной перепонки.
Однако некоторым дополнительная гигиена ушей всё-таки показана - в первую очередь это люди со слишком узким слуховым проходом. Однако проводить более глубокую очистку ушей нужно только после консультации с ЛОР-врачом, который подберёт подходящий способ (например, возможно, предложит промывать слуховой проход перекисью водорода) и объяснит, как правильно это делать.
Таким образом, уши человека хорошо очищаются самостоятельно: сера собирает на себя отмершие клетки эпидермиса, кожное сало и пыль, а затем во время движений челюстей продвигается к выходу из слухового прохода. Оттуда её безопасно удалить полотенцем после мытья головы. Никакие другие способы очистки ушей врачи не считают ни нужными, ни безопасными. Очистка слухового прохода ватными палочками не только не нужна, но и может стать причиной травм.
Правда
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