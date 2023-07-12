Как не дать сгореть смартфону

Время отпусков, температура зашкаливает за 30 градусов. Освежившись в воде, мы хотим отправить сообщения с фотографиями родственникам или друзьям, а наш смартфон дает сбои, потому что не только люди, но и электронные устройства нередко плохо справляются с жарой. "Если мобильный телефон оставить под палящим солнцем, то чувствительные компоненты, как аккумуляторы и дисплеи, могут быть ограничены в своей работе или просто выйти из строя. Их срочно надо охладить в тени. Если этого не сделать, то последствия могут плохо сказаться на работе электронной техники: снижается их производительность, сокращается срок службы устройства или даже теряются данные из-за внезапного отключения аппаратов", - предупреждает Себастьян Клесс (Sebastian Klöß), руководитель отдела потребительских технологий немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom. Чтобы этого не произошло, немецкие эксперты по информационным технологиям дают пять простых, но ценных советов, как уберечь смартфон от жары.