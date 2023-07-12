Убийство маленькой Юстине: полиция и адвокаты комментируют ход расследования

На время расследования к мачехе и отцу Юстине была применена мера пресечения в виде ареста минимум на два месяца. В свою очередь после этого пройдет еще одно заседание суда, на котором примут решение, необходимо ли арест продлевать.

Отвечая на вопрос, будут ли просить о смене меры пресечения, адвокат подозреваемых Валерий Петровский сказал: "Такие права у меня есть, да. Но я понимаю, что, оценив ситуацию вокруг этого дела, суд отклонит мою просьбу, поэтому я такую просьбу суду и не готовлю, вопрос времени".

В свою очередь представители прокуратуры указали, что для начала уголовного преследования дело не получено, поэтому в данный момент они не могут предоставить никакую более подробную информацию.

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Представитель Государственной полиции Симона Гравите прокомментировала: