Убийство маленькой Юстине: полиция и адвокаты комментируют ход расследования

Государственная полиция продолжает расследование убийства Юстине Рейниковой. В свою очередь оба подозреваемых - отец и мачеха девочки - и их адвокаты пока не планируют просить изменения примененной меры пресечения - ареста, сообщает Латгальское региональное телевидение.
На время расследования к мачехе и отцу Юстине была применена мера пресечения в виде ареста минимум на два месяца. В свою очередь после этого пройдет еще одно заседание суда, на котором примут решение, необходимо ли арест продлевать.
Отвечая на вопрос, будут ли просить о смене меры пресечения, адвокат подозреваемых Валерий Петровский сказал: "Такие права у меня есть, да. Но я понимаю, что, оценив ситуацию вокруг этого дела, суд отклонит мою просьбу, поэтому я такую просьбу суду и не готовлю, вопрос времени".
В свою очередь представители прокуратуры указали, что для начала уголовного преследования дело не получено, поэтому в данный момент они не могут предоставить никакую более подробную информацию.
Галерея: Поиски маленькой Юстине в Роговке
Представитель Государственной полиции Симона Гравите прокомментировала:
"Когда дело будет передано прокуратуре, пока неизвестно, так как уголовный процесс сложный, а каждая экспертиза требует времени. Это не находится в компетенции полиции, так как мы ждем этих результатов совсем от другого учреждения. Поэтому - прогнозировать не берусь".
RUS TVNET уже сообщал, что 5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. Девочка в 19 часов вышла из дома и не вернулась.
Полиция и добровольцы проводили масштабные поисковые мероприятия, обыскав территории размером в десятки квадратных километров, однако поиски результатов не дали.
Тело девочки с очевидными телесными повреждениями было найден закопанным в подвале заброшенного дома, посреди леса в нескольких десятков километров от места жительства девочки.
Галерея: Вечер перед поисками маленькой Юстине в Роговке
21 июня Резекненский суд по подозрению в убийстве Юстине решил поставить под арестом задержанных 20 июня лиц - отца девочки Владимира Рейникова и ее мачеху. Заключение под стражу применено, чтобы не позволить подозреваемым мешать уголовному процессу.
Видео: Поиски Юстине
Полиция начала уголовный процесс по 117-му пункту Уголовного закона за убийство при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление грозит пожизненный срок или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, с пробационным надзоров на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.
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