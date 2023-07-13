Правда ли, что электрические зубные щётки эффективнее обычных?

Существует мнение, что электрические зубные щётки лучше очищают зубы и полость рта, нежели более распространённые ручные. "Проверено.Медиа" решили проверить, так ли это.
В интернете можно найти множество статей со сравнением электрических и ручных зубных щёток, и обычно их авторы склоняются в пользу первых. Об этом пишут СМИ (например, "Газета.ru" и "Экспресс-газета") и специализированные стоматологические порталы. Ресурсы, посвящённые технике и новым технологиям, также советуют читателям выбирать электрические зубные щётки из-за их большей эффективности. Обсуждают этот вопрос и пользователи соцсетей.
Электрические зубные щётки были изобретены ещё в 1954 году, но широкое распространение получили относительно недавно. Эти приборы различаются по типу движения (вибрационные и вращательно-колебательные) и по скорости (звуковые, то есть вращающиеся со скоростью, создающей улавливаемый человеческим ухом звук, и более быстрые ультразвуковые).
Стоимость электрических щёток значительно выше обычных: на популярных в России маркетплейсах в июле 2023 года цены ручных щёток начинаются от 19 рублей, тогда как электрические модели популярных марок стоят от 990 рублей (кроме того, периодически для них необходимо докупать сменные насадки). Поэтому прежде, чем переходить с ручной щётки на электрическую, у многих встаёт вопрос, стоит ли она своих денег.
Исследователи авторитетной медицинской Кокрейновской библиотеки в 2014 году провели обзор существовавшей на тот момент научной литературы об эффективности электрических зубных щёток (без конкретизации их типа) по сравнению с ручными и пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе первые и правда лучше справляются с зубным налётом и воспалением дёсен. При этом долгосрочное влияние таких щёток на здоровье полости рта оставалось неясным.
В 2019 году немецкие учёные опубликовали обобщённые данные 11-летнего наблюдения за здоровьем полости рта 2819 человек. Они пришли к выводу, что у тех, кто использовал электрические зубные щётки, реже развивались (или медленнее прогрессировали) пародонтоз и кариес, случаи потери зубов также происходили реже. Учёные отмечают, что, судя по всему, и в долгосрочной перспективе использование таких щёток предпочтительнее для здоровья полости рта. В этом исследовании, как и в предыдущем, не принимался во внимание тип электрощётки.
Стоматологи отмечают, что ключевой момент в использовании зубных щёток - это правильная техника. Чистить зубы необходимо не менее двух минут, совершая круговые движения, держа щётку под правильным углом и при этом не надавливая на неё. Во многих современных моделях электрических щёток всё это контролируется автоматически: есть встроенный таймер, который позволяет следить за временем чистки, головка щётки совершает необходимые круговые движения, причём гораздо быстрее, чем это было бы возможно сделать вручную, в некоторых устройствах даже есть датчик, который подаёт сигнал, если пользователь слишком сильно прижал щётку к зубам и может тем самым навредить эмали или дёснам.
Такая простота использования особенно важна для детей и подростков, которые могут не знать о правильной технике или не придавать значения тому, как именно они чистят зубы. В 2018 году немецкие учёные провели эксперимент: они взяли 60 подростков в возрасте от 13 до 17 лет и разделили их на две группы, первая из которых пользовалась обычной щёткой, а вторая - вращательно-колебательной электрической. В ходе эксперимента процесс чистки зубов проходил под наблюдением специалистов, и оказалось, что подростки, использующие электрические щётки, чистили зубы дольше. Спустя две недели стоматологи осмотрели полость рта испытуемых и выяснили, что в группе, использующей электрощётки, количество зубного налёта было ниже более чем на 30%.
В 2019 году группа учёных из разных стран изучала эффективность электрических зубных щёток вращательно-колебательного типа при чистке зубов у детей. В исследовании принял участие 41 ребёнок в двух возрастных категориях (три-шесть и семь-девять лет); младшей группе зубы чистили родители, старшая делала это самостоятельно под присмотром взрослых. Эксперимент длился около месяца и проходил в четыре этапа: каждый ребёнок дважды за исследование использовал оба типа щёток; порядок, в котором они применялись, был определён случайным образом. В результате выяснилось, что электрические щётки на 32,3% эффективнее удаляли зубной налёт у детей в младшей группе и на 51,9% - в старшей.
А вот исследования, проведённые среди пожилых испытуемых бразильскими и норвежскими учёными, не выявили статистически значимой разницы относительно здоровья зубов и количества зубного налёта после чистки обычной зубной щёткой и электрической.
По данным исследования, проведённого ещё в 1996 году немецкими стоматологами, электрические зубные щётки разных типов более удобны для людей, носящих брекеты. В ходе эксперимента 38 пациентов, проходящих лечение у ортодонта, в течение четырёх недель использовали разные типы электрических зубных щёток, и выяснилось, что их применение позволяло поддерживать гигиену полости рта без привлечения дополнительных инструментов (межзубных ёршиков и зубной нити), необходимых при ручной чистке.
При этом эксперты отмечают, что использование электрической щётки при всех её преимуществах - вовсе не необходимое условие для здоровья зубов. Ручной щёткой тоже можно достаточно эффективно поддерживать чистоту полости рта, если пользоваться ею правильно. Гораздо важнее регулярность чистки зубов, нежели тип щётки.
Таким образом, авторитетные клинические исследования подтверждают, что электрические зубные щётки различных типов по сравнению с ручными эффективнее удаляют зубной налёт у детей и взрослых и помогают дольше сохранить здоровье зубов. Результаты исследований, проведённых на пожилых людях, не показали статистически значимой разницы между обычными щётками и электрическими. Тем не менее стоматологи отмечают, что, если пользоваться ручной щёткой правильно, ею тоже можно вполне эффективно поддерживать гигиену полости рта, покупать дорогостоящую электрощётку для этого необязательно. При этом с помощью таких приборов заботиться о чистоте зубов действительно проще за счёт разнообразных датчиков и таймера, которые помогают контролировать правильность техники и необходимую продолжительность процедуры.
Большей частью правда
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