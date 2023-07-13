Правда ли, что электрические зубные щётки эффективнее обычных?

Такая простота использования особенно важна для детей и подростков, которые могут не знать о правильной технике или не придавать значения тому, как именно они чистят зубы. В 2018 году немецкие учёные провели эксперимент: они взяли 60 подростков в возрасте от 13 до 17 лет и разделили их на две группы, первая из которых пользовалась обычной щёткой, а вторая - вращательно-колебательной электрической. В ходе эксперимента процесс чистки зубов проходил под наблюдением специалистов, и оказалось, что подростки, использующие электрические щётки, чистили зубы дольше. Спустя две недели стоматологи осмотрели полость рта испытуемых и выяснили, что в группе, использующей электрощётки, количество зубного налёта было ниже более чем на 30%.