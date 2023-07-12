На станциях техосмотра наблюдается большой наплыв клиентов. CSDD объясняет, в чем дело

В то же время он указал, что июль обычно является очень активным месяцем в плане прохождения техосмотра, и наплыв клиентов наблюдается не только в Риге, но и в регионах.

"Вероятно, поток клиентов будет повышенным на всех станциях техосмотра в Латвии и в ближайшие дни, и уже привлечена дополнительная рабочая сила, чтобы услуга была обеспечена всем клиентам", - сказал Малмейстерс.

В то же время CSDD призывает клиентов использовать e-CSDD, чтобы внести оплату за прохождение техосмотра удаленно, сократив таким образом время ожидания.