Видео ⟩ "Рождена для камеры!": в Сети в восторге от очаровательной певицы на Празднике песни

Пользователь Twitter Улдис Розенфелдс оказался особенно зорким при просмотре прямой трансляции концерта Ceļš augšup. Именно он обратил внимание на солистку, которая очаровательно отреагировала на камеру.

На видео девушка спокойно поет до того момента, пока не увидела себя в кадре. После этого она оживилась и стала петь еще громче и выразительнее, заражая весь хор.