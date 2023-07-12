Видео ⟩ "Рождена для камеры!": в Сети в восторге от очаровательной певицы на Празднике песни

Во время заключительного концерта Праздника песни и танца мило выделилась участница хора, которая, увидев телекамеру, стала петь еще более страстно.
Пользователь Twitter Улдис Розенфелдс оказался особенно зорким при просмотре прямой трансляции концерта Ceļš augšup. Именно он обратил внимание на солистку, которая очаровательно отреагировала на камеру.
На видео девушка спокойно поет до того момента, пока не увидела себя в кадре. После этого она оживилась и стала петь еще громче и выразительнее, заражая весь хор.
Lai tas koris skanētu, vajag televīzijas kameras :) pic.twitter.com/af9mpsPUNV— Uldis Rozenfelds (@baltaisruncis) July 11, 2023
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